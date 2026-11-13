O vereador Jean Mizzoni (Agir) se reuniu na quarta-feira (11) com o superintendente do Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana, Fábio Renato de Oliveira, para tratar de demandas relacionadas ao abastecimento de água no município, à redução de perdas na rede de distribuição e sobre investimentos realizados pela autarquia para modernizar sua infraestrutura.

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Na ocasião o parlamentar buscou informações sobre as estratégias adotadas pelo departamento para enfrentar os desafios do abastecimento, incluindo ações de identificação e reparo de vazamentos, substituição de tubulações antigas e melhorias operacionais, além da reforma do poço artesiano do Parque Novo Mundo.

Durante o encontro também foram abordados os investimentos em andamento no sistema de tratamento de água da cidade, entre eles a modernização das Estações de Tratamento de Água (ETAs) I e II, que contempla a reforma de dez filtros e a substituição de válvulas e sistemas de controle por equipamentos automatizados. De acordo com a autarquia, as intervenções buscam ampliar a eficiência, a segurança e a confiabilidade dos processos de tratamento.

Outro ponto abordado foi a implantação da ETA III, com capacidade para produzir até 540 mil litros de água potável por hora. A nova estrutura terá operação automatizada visando reforçar a capacidade de tratamento do município e a segurança do sistema de abastecimento.

As iniciativas integram o programa DAE em Ação pela Água, que reúne medidas voltadas à modernização da infraestrutura e ao combate às perdas de água, incluindo a instalação de macromedidores e válvulas redutoras de pressão para aprimorar o monitoramento e o controle da distribuição.

Para Jean, o diálogo com a autarquia é fundamental para acompanhar o planejamento dos investimentos e contribuir para que as melhorias atendam às necessidades da população.

Fala Mizzoni

“Sabemos que Americana enfrenta desafios importantes no abastecimento de água e que superar essas dificuldades exige planejamento, investimento e continuidade das ações. Nosso papel é acompanhar esse trabalho, apresentar as demandas que recebemos da população e contribuir para que as soluções avancem e se traduzam em melhorias concretas no dia a dia das famílias”, destacou o vereador.

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