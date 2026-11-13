Escola Municipal Florestan Fernandes participa de sessão simulada do Projeto Câmara Jovem 2026

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Florestan Fernandes participa do Câmara Jovem 2026

Cerca de cem alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, do bairro Morada do Sol, visitaram na quinta-feira (12) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes debateram projetos de lei e indicações de própria autoria em sessão simulada no papel de vereadores por um dia no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

 

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

 

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Giovanna Santos Silva (presidente), Pedro Lopes Silva (primeiro secretário) e Julia Rossano Feires (segunda secretária). Foram discutidos três projetos de lei e três indicações.

 

O vereador Thiago Brochi (PL) acompanhou a sessão simulada e, durante o uso da palavra, explicou o papel dos jovens na sociedade. “É muito importante que vocês acompanhem o que acontece na política municipal desde cedo, que essa visita a Câmara seja apenas o início. A participação de vocês é essencial para a sociedade”, apontou.

 

Gualter Amado (PDT), destacou a relevância do poder legislativo para a fiscalização do trabalho do executivo. “Os vereadores não podem executar, mas tem o dever de acompanhar o que a prefeitura tem realizado em benefício da população, afinal os recursos públicos vêm da população, é isso o que buscamos fazer diariamente no papel de vereadores”, comentou.

 

Durante o uso da palavra, Levi Rossi (PRD) comentou como o projeto Câmara Jovem pode formar cidadãos mais atuantes. “Vocês tiveram a oportunidade de ocupar as cadeiras que nos vereadores utilizamos para representar a população após uma eleição. É aqui que debatemos propostas que visam beneficiar a vida das pessoas. Tenho certeza que cada um de vocês aqui presentes tem condições de um dia serem representantes do povo aqui nesta Casa”, discursou.

 

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

 

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

 

– Projeto de lei de autoria do vereador Lara Victoria Pereira, que institui aulas de informática no período noturno aos alunos da rede municipal.

 

– Projeto de lei de autoria da vereadora Maria Julia Galan Cassiano, que prevê a instalação de semáforos sonoros nas avenidas da cidade de Americana.

 

– Projeto de Lei de autoria da vereadora Pietro Souza Silva Lunas, que cria uma feira de empregos anual nos bairros de Americana

 

– Indicação de autoria da vereadora Elisa Vitória Rodrigues, que solicita a construção de parque com acessibilidade a pessoas com deficiência física.

 

– Indicação de autoria da vereadora Helloysa do Nascimento pedindo a construção de abrigo para animais em situação de abandono.

 

– Indicação de autoria do vereador Miguel Ramos de Souza, solicitando a implantação de um programa de aulas de equitação gratuitas para alunos da rede municipal de ensino.

 

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