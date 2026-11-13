Florestan Fernandes participa do Câmara Jovem 2026

Escola Municipal Florestan Fernandes participa de sessão simulada do Projeto Câmara Jovem 2026

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Cerca de cem alunos do 4º ano do Ensino Fundamental da Escola Municipal de Ensino Fundamental Florestan Fernandes, do bairro Morada do Sol, visitaram na quinta-feira (12) a Câmara Municipal de Americana para participarem do projeto Câmara Jovem. Os estudantes debateram projetos de lei e indicações de própria autoria em sessão simulada no papel de vereadores por um dia no plenário Dr. Antônio Álvares Lobo.

A sessão simulada foi a última etapa do projeto. Ao longo do ano, os alunos aprenderam as diferenças entre os três poderes e o papel do vereador e receberam orientação dos coordenadores, professores e equipe técnica da Câmara para pesquisas, elaboração das proposituras e discussões de caráter interdisciplinar, com atividades voltadas para o desenvolvimento do senso crítico e o debate em Plenário.

Durante a sessão simulada, as atividades foram orientadas pela assessoria do Legislativo e pelos representantes da escola, que acompanharam os debates. A mesa diretora foi composta por Giovanna Santos Silva (presidente), Pedro Lopes Silva (primeiro secretário) e Julia Rossano Feires (segunda secretária). Foram discutidos três projetos de lei e três indicações.

O vereador Thiago Brochi (PL) acompanhou a sessão simulada e, durante o uso da palavra, explicou o papel dos jovens na sociedade. “É muito importante que vocês acompanhem o que acontece na política municipal desde cedo, que essa visita a Câmara seja apenas o início. A participação de vocês é essencial para a sociedade”, apontou.

Gualter Amado (PDT), destacou a relevância do poder legislativo para a fiscalização do trabalho do executivo. “Os vereadores não podem executar, mas tem o dever de acompanhar o que a prefeitura tem realizado em benefício da população, afinal os recursos públicos vêm da população, é isso o que buscamos fazer diariamente no papel de vereadores”, comentou.

Durante o uso da palavra, Levi Rossi (PRD) comentou como o projeto Câmara Jovem pode formar cidadãos mais atuantes. “Vocês tiveram a oportunidade de ocupar as cadeiras que nos vereadores utilizamos para representar a população após uma eleição. É aqui que debatemos propostas que visam beneficiar a vida das pessoas. Tenho certeza que cada um de vocês aqui presentes tem condições de um dia serem representantes do povo aqui nesta Casa”, discursou.

A etapa da sessão simulada contou ainda com uma visita guiada em que os alunos aprenderam sobre a história de Americana e da Câmara e conheceram as dependências do legislativo. Ao final, os vereadores mirins receberam certificados de participação.

As seguintes proposituras foram debatidas pelos jovens parlamentares:

– Projeto de lei de autoria do vereador Lara Victoria Pereira, que institui aulas de informática no período noturno aos alunos da rede municipal.

– Projeto de lei de autoria da vereadora Maria Julia Galan Cassiano, que prevê a instalação de semáforos sonoros nas avenidas da cidade de Americana.

– Projeto de Lei de autoria da vereadora Pietro Souza Silva Lunas, que cria uma feira de empregos anual nos bairros de Americana

– Indicação de autoria da vereadora Elisa Vitória Rodrigues, que solicita a construção de parque com acessibilidade a pessoas com deficiência física.

– Indicação de autoria da vereadora Helloysa do Nascimento pedindo a construção de abrigo para animais em situação de abandono.

– Indicação de autoria do vereador Miguel Ramos de Souza, solicitando a implantação de um programa de aulas de equitação gratuitas para alunos da rede municipal de ensino.

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