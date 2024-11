Uma casa iluminada do Natal em Americana este ano recebe cartinhas a serem entregues ao Papai Noel.

O casal dono do imóvel ficou muito feliz no ano passado quando se classificaram como a segunda casa mais iluminada de Americana.

Esse novamente ele Decorou e já está pronta para visitação .

Porém estamos recebendo cartinhas para o papai noel , e é ponto de arrecadação do Natal solidário .

A filha disse que todos anos os pais preparam a casa com muito carinho para trazer mais alegria para o bairro.

