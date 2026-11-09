Casal vai preso por tráfico em Americana

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Um casal acabou preso por tráfico de drogas este final de semana em Americana.

O caso aconteceu na sexta-feira 06/11/2026 por volta das 20:30 na Rua Dionísio Rodrigues da Silva.

V.R. – 30 anos e C.T.L. – 23 anos estavam em um carro, foram perseguidos e acabaram sendo detidos.

Durante patrulhamento tático pelo município de Americana, equipes de Força Tática do 19º BPM/I realizaram a abordagem de um veículo Hyundai I30 após o condutor desobedecer à ordem de parada e iniciar uma breve tentativa de fuga.

Durante o acompanhamento, a passageira foi vista dispensando objetos pela janela do veículo. Com o apoio de outras equipes, foi realizada uma varredura pelo trajeto percorrido, sendo localizados 39 eppendorfs e 8 porções de cocaína, totalizando aproximadamente 44,15 gramas de entorpecentes.

Questionado, o condutor confessou que receberia R$ 300,00 para realizar a entrega das drogas.

A ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Americana, onde a autoridade policial deliberou pela manutenção da prisão dos dois envolvidos, pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico.

RESULTADO:

* 02 pessoas presas;

* 47 porções de cocaína apreendidas;

* 01 veículo apreendido;

* 02 aparelhos celulares apreendidos;

* R$ 89,15 em espécie.

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