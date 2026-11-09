Roubou loja em Santa Bárbara, PM foi atrás e recuperou

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Na manhã de 8 de novembro, policiais militares da 2ª Cia PM localizaram objetos relacionados a um roubo ocorrido no dia anterior, em Santa Bárbara d’Oeste.

Após levantarem informações sobre o possível envolvimento de um indivíduo na ocorrência, as equipes realizaram diligências e localizaram uma mochila contendo R$ 928,15 em dinheiro, 152 canhotos de sorteio e 38 envelopes, materiais pertencentes à empresa vítima do roubo.

O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial. Após as providências legais, os objetos recuperados foram restituídos à representante da empresa.

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