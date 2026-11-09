Sumaré amplia oferta do Implanon nas Unidades de Saúde da Família

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Médicos e enfermeiros da rede municipal receberam capacitação teórica e prática para realizar o procedimento, antes disponível apenas no Centro Integrado da Mulher (CIM)

A Secretaria Municipal de Saúde ampliou a oferta do implante contraceptivo Implanon na rede municipal. Antes disponível apenas no Centro Integrado da Mulher (CIM), o método agora também está disponivel nas Unidades de Saúde da Família (USFs), o que facilita o acesso das mulheres ao planejamento reprodutivo.

Para viabilizar a ampliação, médicos e enfermeiros passaram por capacitação teórica e prática no CIM. O treinamento abordou os procedimentos de inserção e retirada do implante, os critérios clínicos de elegibilidade, as orientações às pacientes e os cuidados necessários para a realização segura do procedimento.

A Secretaria de Saúde orienta que o acesso ocorre por meio da USF de referência, onde a mulher deve solicitar atendimento para planejamento reprodutivo e passar por avaliação com profissional habilitado, que apresentará as opções contraceptivas disponíveis no SUS, seus benefícios e possíveis efeitos adversos. A escolha pelo método é livre e voluntária.

O implante subdérmico libera o hormônio etonogestrel e é uma opção contraceptiva de longa duração. Sua indicação depende de avaliação clínica e dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde.

“Levar o implante contraceptivo para as USFs significa aproximar esse serviço das mulheres e facilitar o acesso ao planejamento reprodutivo. Além da capacitação dos nossos profissionais, essa ampliação permite que mais mulheres recebam orientação e tenham acesso a diferentes opções contraceptivas na própria unidade de referência, com segurança e acompanhamento da equipe de saúde”, destacou o secretário de Saúde, Frederico Almeida.

O método está disponível na rede municipal desde março de 2026 e, desde o início da oferta, foram realizadas aproximadamente 350 inserções, com média de 40 a 70 procedimentos por mês.

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