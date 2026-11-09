O vereador Leco Soares (Podemos) protocolou duas emendas impositivas ao projeto de lei nº 106/2026, que trata do orçamento municipal para 2027, destinando recursos no valor total de R$ 90 mil para investimentos na área de cultura e lazer do município.

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Na primeira emenda, o parlamentar destina R$ 60 mil para reparo, manutenção, substituição e telhamento do acervo e almoxarifado do Centro de Cultura e Lazer de Americana, contemplando uma área de 233,60 m². De acordo com o parlamentar, a obra visa garantir condições adequadas de armazenamento, conservação e proteção dos bens sob responsabilidade do município.

Fala Leco

“A intervenção é necessária para prevenir infiltrações, umidade e outros fatores que possam ocasionar danos ou perda de documentos e objetos históricos, contribuindo para a continuidade das atividades culturais e beneficiando artistas, agentes culturais pesquisadores, estudantes, servidores e demais usuários do CCL”, explica Leco.

Na segunda emenda, o vereador destina R$ 30 mil para a compra de computadores e cadeiras para a Biblioteca Pública Municipal “Profª Jandyra Basseto Pântano”. O autor aponta que os equipamentos atuais apresentam defasagem tecnológica e possibilitarão melhores condições de trabalho e atendimento à população.

“O investimento contribuirá para a modernização dos recursos tecnológicos da biblioteca, beneficiando tanto os servidores quanto os usuários, ampliando o acesso à leitura, a informação e à cultura, em consonância com o interesse público e a democratização do conhecimento”, defende.

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