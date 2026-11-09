Um homem que agrediu a ex, chegou a jogar pedra na casa dela e a importunou por três vezes foi detido na madrugada desta segunda-feira em Nova Odessa. O caso aconteceu na rua José Roberto Muniz,- Jardim Santa Rita I.

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O rapaz de 22 anos foi à casa da ex-namorada, de 26 anos, na madrugada de segunda-feira (9) e os policiais militares foram acionados via 190 para atender a ocorrência.

Inicialmente foi registrada como desentendimento entre ex-companheiros. No local, a vítima relatou que vinha sofrendo ameaças constantes do ex-companheiro, que não aceitava o término do relacionamento.

Ameaçou, e a agressão?

Segundo a mulher, o indivíduo compareceu à residência em três ocasiões, arremessando pedras contra o imóvel e, na última vez, entrando na casa sem sua autorização. Diante dos fatos, o homem foi abordado e, conduzido ao Plantão Policial de Nova Odessa, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.

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