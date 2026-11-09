Um vídeo de um homem que entrou no apartamento do ex-presidente FHC (Fernando Henrique Cardoso) causou polêmica e indignação nas redes sociais.

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O ex-presidente tem hoje 97 anos e vive recluso desde 2022- ele sequer foi votar no segundo turno da eleição em que Lula bateu Jair Bolsonaro.

O rapaz mostra o prédio onde mora o ex-presidente, entra no local, mostra o escritório que ele usava- fotos antigas dele- e o que parece ser a intimidade da casa (inclusive a cama onde ele dorme).

Internauta detona autor do vídeo de FHC

Este ser filmou todo o apartamento de FHC, sempre sorrindo falando das intimidades do ex presidente inclusive no final ele faz o mesmo com a imagem dele que tem doença de Alzheimer em estágio avançado.

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