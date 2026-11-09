DAE inicia modernização das válvulas da ETA 2 e abastecimento pode ter intermitência na terça-feira

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O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana inicia, na próxima terça-feira (10), a modernização das válvulas dos filtros da ETA (Estação de Tratamento de Água) 2. Os serviços consistem na substituição de três válvulas antigas, responsáveis pela entrada de água dos decantadores para os filtros, com a instalação e adaptação dos novos equipamentos para aprimorar o funcionamento e a eficiência do sistema.

A manutenção, na terça-feira, está programada para o período das 7h às 17h. Para a execução dos trabalhos, será necessária a paralisação temporária da ETA 2, que possui capacidade de tratamento de 800 litros por segundo. Durante esse período, o abastecimento será mantido exclusivamente pela ETA 1, com capacidade de tratamento de 600 L/s.

Em razão da redução temporária da capacidade de produção, poderão ocorrer intermitências no abastecimento, com baixa pressão ou falta de água em diversas regiões do município, especialmente nos bairros Centro, Vila Dainese, Jardim Ipiranga, Santa Catarina, Cidade Jardim, Parque Novo Mundo, Santa Maria, São Roque, Jardim da Paz, Parque Gramado, São Vito e Pós-Anhanguera.

“Essa intervenção é importante para garantir mais segurança e eficiência no funcionamento da estação. Como será necessário interromper temporariamente a operação da ETA 2, programamos os serviços para que sejam concluídos no menor tempo possível. Durante esse período, a ETA 1 continuará operando, mas é importante que a população faça uso consciente da água, já que teremos uma redução na capacidade de produção”, explicou o diretor da Unidade de Tratamento de Água, Aparecido Roberval de Lima.

As intervenções dão continuidade aos trabalhos de modernização das válvulas dos filtros das ETAs, que compreendem a substituição das mesas de comando e das cinco válvulas que compõem cada filtro. Os quatro filtros da ETA 1 já se encontram com 80% do sistema funcionando em operação automatizada, restando apenas as comportas de entrada dos decantadores, que serão executadas na próxima fase dos trabalhos.

Esse é um investimento inédito nas ETAs, que, desde sua implantação, nas décadas de 1950 e 1970, nunca haviam passado por uma modernização completa dos sistemas de controle e acionamento. Antes do início da troca das válvulas, foram realizadas todas as instalações e adequações elétricas necessárias para a implantação do novo sistema.

“Estamos realizando um investimento histórico na estrutura das nossas estações de tratamento, com a renovação de equipamentos que estão em funcionamento há décadas. É um trabalho planejado e executado por etapas, que vai proporcionar mais tecnologia, confiabilidade e controle aos processos. Nosso objetivo é fortalecer a infraestrutura do DAE e garantir um sistema cada vez mais moderno e eficiente para atender a população de Americana”, ressaltou o superintendente do DAE, Fábio Renato de Oliveira.

As novas válvulas são equipamentos mais modernos, que proporcionam maior precisão, segurança e confiabilidade na operação. Cada um dos 10 filtros das ETAs possui cinco válvulas, e a modernização é realizada de forma gradativa, com um filtro por vez. O projeto também contempla a substituição das mesas de controle, utilizadas desde a inauguração das unidades, por equipamentos mais modernos e tecnológicos, que permitirão maior precisão no acompanhamento e na operação dos processos.

A ação faz parte do programa DAE em Ação pela Água, dentro da Operação ETA Eficiente, que reúne investimentos voltados à modernização das estruturas, à redução de perdas e à melhoria da qualidade e da eficiência dos processos de tratamento e distribuição de água.

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