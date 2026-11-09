A equipe masculina de vôlei adaptado da Secretaria de Esportes de Americana conquistou o título da categoria 58+ pela Série Prata da Superliga da Melhor Idade, competição organizada pela CBVA (Confederação Brasileira de Vôlei Adaptado). A decisão foi disputada no domingo (8), em Indaiatuba.

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A partida terminou com vitória de Americana sobre Itapeva por 2 sets a 1, com parciais de 13 a 15, 15 a 8 e 17 a 15. Com a conquista da competição, a equipe americanense também assegurou a vaga na disputa do Campeonato Estadual da 3ª Idade, que será realizado entre 19 e 22 de novembro, em Jaboticabal

Além da vitória masculina, Americana também foi destaque na premiação da Superliga, a equipe feminina recebeu o troféu de campeã da Série Cobre, ampliando as conquistas do município no vôlei adaptado.

O professor responsável pelas equipes, Thiago Nunes, destacou o empenho dos atletas ao longo da competição e a importância do resultado. “Essa conquista é fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento de todos os atletas. Foi uma partida bastante equilibrada, decidida nos detalhes, e a equipe demonstrou muita determinação para buscar a vitória. É uma grande satisfação ver esse grupo alcançar um resultado tão importante. Gostaria também de parabenizar nossa equipe feminina que levou o título da categoria Cobre. Estamos muito orgulhosos com o desempenho de ambas equies”, afirmou.

Elogio ao Vôlei adaptado

O secretário de Esportes de Americana, Guilherme Vital, também celebrou os resultados e ressaltou o trabalho desenvolvido pela modalidade no município. “É motivo de muito orgulho ver nossas equipes conquistando resultados tão expressivos. Essas premiações são reflexo da dedicação dos atletas, do trabalho dos professores e do investimento no esporte em nosso município”, destacou.

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