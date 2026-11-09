A vereadora Esther Moraes protocolou, nesta segunda-feira (9), duas proposituras relacionadas à prevenção de acidentes e à preparação do município para situações de emergência.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As iniciativas foram apresentadas após a forte tempestade acompanhada de ventania que atingiu a cidade no sábado (7), provocando quedas de árvores e outros prejuízos. Por meio do Projeto de Lei 128/2026, Esther propõe a criação da Política Municipal Família Preparada, com o objetivo de orientar, conscientizar, capacitar e preparar as famílias para enfrentar emergências decorrentes de eventos climáticos extremos e outros desastres.

A proposta prevê a realização de campanhas educativas, distribuição de cartilhas, palestras, oficinas, cursos, treinamentos e simulações gratuitas. Entre os temas que poderão ser abordados estão medidas de autoproteção, prevenção em situações de enchentes, alagamentos e vendavais, procedimentos de evacuação, identificação de locais seguros, primeiros socorros e organização de kits de emergência.

O projeto também prevê a possibilidade de distribuição gratuita de kits a famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas que vivem em áreas de risco. Os materiais poderão incluir água, alimentos não perecíveis, lanterna, pilhas, rádio, apito, itens de primeiros socorros, produtos de higiene e proteção de documentos, entre outros.

Outro ponto previsto é o fortalecimento dos mecanismos de alerta e comunicação da Prefeitura, com utilização de recursos como mensagens por celular, aplicativos, sirenes e canais oficiais, além da integração com sistemas estaduais e federais. Já no Requerimento 742/2026, a vereadora solicita informações à Administração Municipal sobre as providências adotadas durante e depois da tempestade de sábado.

O documento reúne 39 questionamentos, divididos em temas como atendimento às ocorrências, quedas de árvores, poda e manutenção da arborização, drenagem urbana, planejamento preventivo e transparência. Entre as informações solicitadas estão o número de ocorrências registradas, os bairros atingidos, a quantidade de árvores que caíram, os danos provocados, o tempo de resposta das equipes e a existência de inventário ou mapeamento de árvores consideradas de risco.

Esther cobra zeladoria

A parlamentar também questiona a Prefeitura sobre o planejamento de podas, as vistorias realizadas, a manutenção de galerias e bocas de lobo, a limpeza de córregos, a existência de Plano de Contingência e os mecanismos de monitoramento e emissão de alertas à população.

As duas proposituras tratam de frentes complementares: enquanto o projeto de lei busca preparar as famílias para situações de emergência, o requerimento solicita informações sobre a atuação do município diante dos danos provocados pela tempestade e sobre as medidas de prevenção e segurança.

Leia + sobre política regional