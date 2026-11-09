Prefeitura convoca 82 aprovados em concurso público

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A Prefeitura de Americana está convocando 82 candidatos aprovados em concurso público para ocupar vagas em diferentes secretarias municipais. A relação completa dos convocados foi publicada no Diário Oficial do Município de sábado (7), disponível para consulta no site da Prefeitura, em www.americana.sp.gov.br.

Os candidatos deverão comparecer à sede da Secretaria de Educação, localizada na Rua dos Professores, no Centro, no dia 13 de novembro, conforme os horários estabelecidos para cada grupo de cargos.

Às 9h, devem se apresentar os convocados para os cargos de ajudante geral, analista de suporte técnico, assistente jurídico, educador social, enfermeiro, enfermeiro do trabalho, escriturário, fiscal de atividades, motorista, motorista de ambulância, médico da família, oficial administrativo, operador de máquinas pesadas, pintor, técnico de enfermagem e técnico de segurança do trabalho.

Às 13h30, devem comparecer os convocados para os cargos de inspetor de alunos PCD, inspetor de alunos, monitor escolar, PEB I – Educação Fundamental, PEB II – Geografia, PEB II – Inglês, PEB II – Matemática, PEB II – Português, PEB I – Educação Infantil, pedagogo, professor de creche e psicólogo.

“A contratação dos aprovados em concurso visa aperfeiçoar o atendimento público e servir melhor a população de Americana”, afirmou o secretário de Administração, Eduardo Flores.

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