Americana segue bem representada no The Voice Brasil 2026! Aos 23 anos, Mariana Lourenço conquistou mais uma etapa da competição e está confirmada na Rodada de Fogo.
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. A cantora ganhou destaque logo em sua estreia, quando fez os quatro técnicos virarem as cadeiras ao cantar “Troca de Calçada”, de Marília Mendonça.
Após escolher Diogo Nogueira como seu mentor, a jovem agora enfrenta uma fase ainda mais disputada, na qual precisará conquistar novamente os jurados para continuar na corrida pelo título.
Para seguir Mariana Lourenço
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