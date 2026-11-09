O Formigueiro Cultural tem o prazer de receber o DJ e Jornalista Camilo Rocha para um bate papo sobre o livro: “Bate-Estaca – Como DJs, drag queens e clubbers salvaram a noite de São Paulo” + Venda de livros e sessão de autógrafos.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

No livro, Camilo resgata em detalhes a criatividade e inovação da cena clubber de São Paulo entre 1988 e 2005. Desde seu lançamento, a obra teve ótima repercussão entre leitores e mídia, com destaques em veículos como Folha de S.Paulo, O Globo, Valor Econômico, Veja SP e revista Elle.

A trajetória do DJ, jornalista e escritor Camilo Rocha se confunde com a história da música eletrônica no Brasil. Pioneiro na música e na escrita, Camilo ajudou a construir muito do que hoje está estabelecido no cenário.

Como jornalista, reporta e analisa a música nacional e internacional desde o início dos anos 1990, escrevendo para alguns dos veículos mais relevantes do Brasil.

Formigueiro Cultural

Em quase 30 anos de atuação nas pistas como DJ, Camilo já passou por alguns dos principais clubes e festas do Brasil, incluindo Ephigênia, Martinelli, Jerome, D-Edge, Green Valley, Warung,Capslock, Gop Tun Festival, Selvagem, XXXPerience, Virada Cultural, Universo Paralello e Rec Beat. Entrevistador: Fábio Fonçati Set com DJ Mazira @maziradj

Leia + sobre diversão e arte