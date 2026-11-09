Energia ok As aulas nas EMEIs Profª Áurea Chan Bataglia, no bairro Cidade Nova, e Vereador Prof. Nelson Sartori, no 31 de Março, e a Emefei Prof. Augusto Scomparin, no Jardim Mariana, serão retomadas nesta terça-feira (10). As escolas estavam sem energia elétrica devido às chuvas e aos fortes ventos que atingiram Santa Bárbara d’Oeste no sábado (7).

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A situação foi normalizada nesta segunda-feira (9).

As demais unidades da Rede Municipal de Ensino não precisaram suspender as atividades e funcionaram normalmente nesta segunda.

Equipes de diferentes setores da Administração Municipal atuam desde sábado em atendimento às ocorrências provocadas pelo vendaval, em diversos pontos da cidade. O evento climático causou a queda de aproximadamente 500 árvores. Também houve danos em telhados e muros, queda de fiação e pontos de alagamento. Ao todo, foram registradas ocorrências em mais de 150 locais da cidade.

Os trabalhos são realizados por meio de uma força-tarefa que reúne equipes da Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, DAE (Departamento de Água e Esgoto), Secretaria de Obras e Serviços Urbanos e Secretaria de Meio Ambiente, além de voluntários. Nesta segunda-feira, o Município também passou a contar com a colaboração das prefeituras de Americana e Indaiatuba, cidades que integram a Força-Tarefa de Defesa Civil da RMC (Região Metropolitana de Campinas).

“Quero agradecer ao governador Tarcísio de Freitas, à Defesa Civil Estadual, aos prefeitos, vereadores e lideranças de toda a região que entraram em contato e ofereceram apoio a Santa Bárbara. Agradeço também aos servidores municipais, aos funcionários das empresas terceirizadas e, especialmente, aos voluntários que seguem nas ruas. Meu reconhecimento a cada morador pela paciência, compreensão e colaboração diante das adversidades que enfrentamos. Seguimos mobilizados, com uma grande força-tarefa, para recuperar a cidade o mais rápido possível”, afirmou o prefeito Rafael Piovezan.

Desde as primeiras ocorrências, a Administração Municipal também está em contato com a CPFL para que atue com rapidez no restabelecimento da energia elétrica em Santa Bárbara d’Oeste. Na tarde desta segunda-feira, havia 23 equipes trabalhando em diferentes regiões da cidade para atender mais de 200 ocorrências.

Em caso de emergência com energia, a população pode acionar:

– Defesa Civil: 199 ou WhatsApp (19) 3454-3075

– Guarda Civil Municipal: 153 ou (19) 3458-1388

– Corpo de Bombeiros: 193

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