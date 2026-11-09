Vendaval e o rescaldo- A Prefeitura de Americana realizou o atendimento a 32 ocorrências relacionadas ao temporal que atingiu o município e a região no sábado (7). Nesta segunda-feira (9), as equipes da Secretaria de Meio Ambiente atuaram em 15 diferentes pontos da cidade, com serviços de remoção de galhos e árvores derrubados pela força dos ventos. Outras 17 ocorrências já haviam sido atendidas no sábado e no domingo.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Os serviços têm como objetivo garantir a segurança da população e a conservação dos espaços públicos. Em alguns locais, a força dos ventos e as chuvas provocaram impactos na rede elétrica, exigindo a atuação das equipes de manutenção da concessionária CPFL Paulista.

Vendaval- nesta segunda-feira, os trabalhos foram realizados nestas regiões:

– Centro (Praça Comendador Müller)

– Cidade Jardim (Rua das Dálias e Praça Oscar Ignácio de Souza)

– Vila Frezzarin (Rua Colômbia)

– Jardim Ipiranga (ruas Icaraí e Itambé e cruzamento das ruas Itambé e Indaiá)

– Jardim São Pedro (ruas das Tulipas e das Açucenas)

– Jardim Nossa Senhora de Fátima (Rua Natal)

– Parque Gramado (ruas Ary Dell Agnese e Alfredo Spinola de Mello, nas proximidades da Escola Estadual Profª. Niomar Apparecida Mattos Gobbo Amaral Gurgel)

– Parque Residencial Nardini (ruas Donatello e Leopoldo Deltregia)

– Parque São Jerônimo (Rua João Luiz Mazer)

No sábado e no domingo, as intervenções ocorreram nos seguintes pontos:

– Vila Belvedere (Rua Santa Carolina)

– Jardim Dona Judith (Avenida Raphael Vitta)

– Jardim Girassol (Rua Fortunato Faraone)

– Jardim Brasil (Avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher)

– Jardim Brasília (Rua Josefina Cabana Delben)

– Jardim Ipiranga (Avenida Iacanga e Avenida Armando Sales de Oliveira)

– Jardim São Paulo (cruzamento das ruas dos Jacarandás e das Acácias), Nova Americana (Rua Tabajaras)

– Parque Nova Carioba (Rua Moacyr Neves Grillo e cruzamento das ruas Fioravante Codognoto e Anna Canciani Giordano), Parque das Nações (Rua Índia)

– Parque Residencial Nardini (Rua Rafael Sanzio)

– São Luiz (Rua Francisco Campos Filho)

– São Manoel (Rua São João)

– Werner Plaas (Rua Amapá e cruzamento das ruas Sergipe e Amapá)

Desde o início das ocorrências, equipes da Secretaria de Meio Ambiente, da Defesa Civil, da Guarda Municipal de Americana (GAMA) e da Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) atuam de forma integrada no atendimento à população, no suporte às famílias afetadas e no monitoramento dos locais atingidos.

Para a secretária de Meio Ambiente, Andréa Cristina Gonçales, o trabalho conjunto tem sido fundamental diante da quantidade de pontos afetados. “Estamos com uma grande demanda, pois muitos pontos da cidade foram afetados. No entanto, nossa atuação tem sido contínua para atender da melhor forma possível toda a população de Americana. Essa união entre as equipes da secretaria de Meio Ambiente, GAMA, Defesa Civil e Utransv está sendo fundamental nesse processo”, avaliou.

Leia Mais notícias da cidade e região