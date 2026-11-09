A Câmara de Vereadores de Santa Bárbara d’Oeste realiza nesta terça-feira (10), a partir das 14 horas, a 41ª Reunião Ordinária de 2026. Na Ordem do Dia, está prevista a votação de um projeto de lei e de três moções.

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Entre as matérias em pauta está o Projeto de Lei nº 102/2025, de autoria do vereador Carlos Fontes, que institui no município o Espaço Público de Lazer Inclusivo para Pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Vereadores e moções (3)

Também serão apreciadas três moções. De autoria do vereador Paulo Monaro, a Moção nº 422/2026 manifesta aplauso ao empresário Victor Magalhães e à equipe da clínica que leva seu nome, pelos serviços prestados à população, especialmente pelos atendimentos gratuitos e pelo compromisso com a saúde e a qualidade de vida dos munícipes.

Já a Moção nº 423/2026, apresentada pelo vereador Rony Tavares, manifesta apelo ao SEST/SENAT (Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte) para que estude a possibilidade de implantar uma unidade em Santa Bárbara d’Oeste.

A terceira moção, proposta pelo vereador Celso Ávila, é a Moção nº 424/2026, que manifesta aplauso à empresa Emílio & Dilio Ltda. – EPP, conhecida como Lobão Funilaria e Pintura, em memória de Claudinei Dilio, carinhosamente conhecido como Lobão, em reconhecimento à sua trajetória e contribuição à comunidade barbarense.

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