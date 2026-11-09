Papai Noel dos Correios: é dada a largada para a maior campanha natalina do país

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A 37ª edição da campanha Papai Noel dos Correios 2026 foi lançada hoje (6), na Agência Central dos Correios em Bauru/SP. O evento contou com a presença de estudantes da Creche Vila São Paulo, e, claro, do Bom Velhinho, que recebeu pessoalmente as cartinhas das crianças.

Há mais de três décadas, a campanha transforma cartinhas em histórias de solidariedade, conectando crianças em situação de vulnerabilidade social a madrinhas e padrinhos dispostos a tirar seus sonhos do papel. A ação mobiliza secretarias estaduais e municipais de educação, escolas da rede pública, instituições parceiras, padrinhos corporativos, empregadas e empregados dos Correios e a sociedade em geral.

Ao longo de sua história, mais de 7 milhões de cartinhas já foram atendidas. Somente no ano passado, 305 mil cartas foram adotadas. Em 2026, o objetivo é novamente alcançar 100% de adoção das cartas cadastradas na campanha.

“A campanha é um lembrete para todos nós daquilo que nos une, daquilo que importa e do momento que a gente vive de união e de amor em torno da solidariedade e da generosidade no nosso país”, afirmou a diretora de Gestão de Pessoas dos Correios, Natália Teles da Mota. Ela também ressaltou a atuação conjunta de carteiros, professores e milhões de brasileiros que adotam cartinhas e presenteiam crianças, contribuindo para que a iniciativa alcance milhares de famílias em todo o país.

A secretária-executiva do Ministério das Comunicações (MCom) e presidente do Conselho de Administração dos Correios, Sônia Faustino Mendes, destacou a importância de preservar os sonhos e a magia do Natal, incentivando as crianças a pensarem não apenas nos presentes que desejam receber, mas também no futuro que querem construir, enquanto convidou os adultos a recuperarem o olhar esperançoso da infância. “Adultos, sonhem como as crianças e adotem uma cartinha”, pediu a secretária.

Emissão Postal Comemorativa de Natal 2026 – Em meio à programação natalina, os Correios também lançaram a Emissão Postal Comemorativa de Natal 2026, que apresenta a paz como o maior presente para a humanidade. A imagem estampada no selo apresenta um anjo envolvendo o planeta Terra em um gesto de proteção, sob a luz de uma estrela que representa a esperança, enquanto os laços simbolizam os vínculos que conectam pessoas, comunidades, cidades e nações. Com a emissão, os Correios celebram o Natal renovando uma mensagem de diálogo, solidariedade e convivência pacífica entre os povos. Mais informações sobre a emissão podem ser adquiridas na Em meio à programação natalina, os Correios também lançaram a Emissão Postal Comemorativa de Natal 2026, que apresenta a paz como o maior presente para a humanidade. A imagem estampada no selo apresenta um anjo envolvendo o planeta Terra em um gesto de proteção, sob a luz de uma estrela que representa a esperança, enquanto os laços simbolizam os vínculos que conectam pessoas, comunidades, cidades e nações. Com a emissão, os Correios celebram o Natal renovando uma mensagem de diálogo, solidariedade e convivência pacífica entre os povos. Mais informações sobre a emissão podem ser adquiridas na Loja Correios

Como funciona a campanha – Os Correios recebem cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e também de estudantes de escolas da rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras. Depois de lidas e selecionadas conforme os critérios da campanha, as cartas são disponibilizadas de forma anônima nos pontos de adoção e no Até o momento, mais de 100 mil cartinhas já estão disponíveis para adoção em todo o país, com pedidos que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a material escolar e bicicletas. Os Correios recebem cartinhas de crianças que enviam seus pedidos diretamente ao Papai Noel e também de estudantes de escolas da rede pública, até o 5º ano do ensino fundamental, e de instituições parceiras. Depois de lidas e selecionadas conforme os critérios da campanha, as cartas são disponibilizadas de forma anônima nos pontos de adoção e no Blog Noel. Até o momento, mais de 100 mil cartinhas já estão disponíveis para adoção em todo o país, com pedidos que vão de bonecas e carrinhos de controle remoto a material escolar e bicicletas.

Como adotar – Tirar um sonho do papel é simples: basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da carta, em um dos pontos participantes da campanha. As cartinhas podem ser adotadas presencialmente nas agências participantes ou on-line, pelo 7 de dezembro. A data também é o prazo limite para quem adotou uma cartinha entregar os presentes nas agências. Tirar um sonho do papel é simples: basta escolher uma cartinha, providenciar o presente e entregá-lo, devidamente embalado e identificado com as informações da carta, em um dos pontos participantes da campanhaAs cartinhas podem ser adotadas presencialmente nas agências participantes ou on-line, pelo Blog Noel . O prazo para adotar uma cartinha é até dia. A data também é o prazo limite para quem adotou uma cartinha entregar os presentes nas agências.

Mais uma vez, a campanha reafirma princípios de inclusão, diversidade e representatividade, aliados aos valores de integridade e transparência que orientam a iniciativa. Para que os Correios possam acompanhar as adoções e a entrega dos presentes, madrinhas e padrinhos devem informar CPF ou CNPJ no momento da adoção. Todos os presentes precisam estar devidamente embalados e identificados com as informações da cartinha adotada. Os Correios reforçam que não distribuem cartas para adoção diretamente nas residências. As cartinhas oficiais da campanha ficam disponíveis exclusivamente nos canais e locais informados no Blog Noel. Mais uma vez, a campanha reafirma princípios de inclusão, diversidade e representatividade, aliados aos valores de integridade e transparência que orientam a iniciativa.

Como enviar uma carta – Como forma de incentivar a criatividade e a escrita, os Correios orientam que as cartas sejam manuscritas. No cadastramento, também será necessário informar o CPF da criança. As cartas podem ser enviadas nas agências participantes ou pelo até o dia 30 de novembro. No caso do envio digital, é necessário fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e fazer o upload na plataforma. Após a análise e desde que atendam aos critérios da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção. Para preservar a privacidade e a segurança das crianças, não são selecionadas cartas que contenham endereço, número de telefone ou fotografia da criança. As histórias, os personagens e os principais momentos da campanha Papai Noel dos Correios 2026 também podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa: Como forma de incentivar a criatividade e a escrita, os Correios orientam que as cartas sejam manuscritas. No cadastramento, também será necessário informar o CPF da criança. As cartas podem ser enviadas nas agências participantes ou pelo Blog Noel até o dia. No caso do envio digital, é necessário fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e fazer o upload na plataforma. Após a análise e desde que atendam aos critérios da campanha, as cartinhas são disponibilizadas para adoção. Para preservar a privacidade e a segurança das crianças, não são selecionadas cartas que contenham endereço, número de telefone ou fotografia da criança. As histórias, os personagens e os principais momentos da campanha Papai Noel dos Correios 2026 também podem ser acompanhados nas redes sociais oficiais da empresa:

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