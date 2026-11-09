As denúncias de assédio eleitoral nas relações de trabalho chegaram a 5.873 em todo o país entre 28 de outubro e 3 de novembro, segundo balanço do Ministério do Trabalho e Emprego.

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Todos os estados e o Distrito Federal registraram ocorrências, com São Paulo na liderança, somando 1.742 queixas, o equivalente a 29,7% do total.

Os relatos incluem desde demissões e ameaças até discriminação de trabalhadores por suas posições políticas ou escolhas de voto.

Diante da dimensão dos registros, o Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT) prorrogou até 18 de dezembro o Plantão Judiciário Eleitoral, criado para receber denúncias e atender casos de assédio eleitoral nas relações de trabalho.

Assédio eleitoral e discussão

A medida reforça a importância de discutir os limites da atuação dos empregadores e os mecanismos de proteção aos trabalhadores.

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