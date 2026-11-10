A secretária de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo, Andrezza Rosalém, estará em Sumaré e Nova Odessa, nesta terça-feira, 10 de novembro, para a entrega de três novas unidades do Bom Prato Móvel, que levarão o atendimento do programa de segurança alimentar aos municípios de Nova Odessa, Monte Mor e Paulínia.

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Em breve, a iniciativa chegará também a Elias Fausto.

Os prefeitos de Sumaré, Henrique do Paraíso, e de Nova Odessa, Cláudio José Schooder ‘Leitinho’, também participarão da inauguração do Bom Prato Móvel.

A chegada do serviço a esses municípios marca uma nova etapa, o Bom Prato Regional, e representa a integração de duas políticas públicas da SEDS: o Bom Prato e o SuperAção SP, uma vez que os quatro municípios estão entre os contemplados pelo programa de superação da pobreza.

Após a saída dos caminhões de Sumaré, a secretária Andrezza Rosalém seguirá para Nova Odessa e acompanhará a chegada do serviço ao município.

AGENDA Sumaré

Local: Bom Prato de Sumaré – Rua José Maria Miranda, 581.

Data: 10 de novembro

Horário: 9h50

Nova Odessa

Local: Bom Prato Móvel de Nova Odessa – Rua Goiânia, 150, Jardim São Jorge, Nova Odessa/SP.

Horário: 11h

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