O resultado do primeiro e do segundo turno das eleições 2026 mostrou que Sumare deve repetir o duelo de 2024 na próxima eleição para prefeito na cidade.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Se de um lado William ganha força com a reeleição do presidente Lula, o prefeito Henrique do Paraíso tem como força o governador Tarcísio de Freitas que é do seu partido Republicanos e a votação na cidade.

Sumaré com Dalbens fragilizados

Sumaré perdeu o deputado que tinha, o ex-prefeito Dirceu Dalben que teve seu filho Luiz Dalben também falhando nas urnas.

Os nomes que surgem com alguma força são do vereador Alan Leal e do ex secretário Rafael Virginelli. Eles foram bem votados na urnas, mas ainda carecem de apoio. Virginelli é do grupo do prefeito Henrique.

Leia + sobre política regional