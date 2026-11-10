Volta – Correr, caminhar e encontrar pessoas também são formas de celebrar uma história coletiva. Em um mundo em que 31% dos adultos não atingem os níveis recomendados de atividade física, segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), iniciativas que aproximam esporte, convivência e espaços públicos ganham relevância.

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No dia 15 de novembro, a 15ª Volta da Unicamp levará essa proposta ao campus de Campinas, em uma edição que celebra os 60 anos da Universidade.



Com corridas de 5 e 10 quilômetros e opção de caminhada, o evento reunirá a comunidade universitária e o público externo em torno da saúde, do movimento e da integração. A programação contempla diferentes faixas etárias e categorias, incluindo estudantes, docentes, servidores e atletas com deficiência.

Volta comemorativa

A edição comemorativa também terá a participação da Luni, loja oficial da Unicamp, que levará ao evento produtos que representam a identidade e a trajetória da instituição. Entre camisetas, moletons, canecas, garrafas térmicas e acessórios, os participantes poderão encontrar lembranças de uma Universidade que, ao longo de seis décadas, passou a fazer parte da história de diferentes gerações.

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