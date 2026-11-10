Policia Federal encontra 3 estufas de maconha em Nova Odessa

Policia Federal encontra 3 estufas de maconha em casa de Nova Odessa
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Ação policial terminou em Nova Odessa esta segunda-feira terminou com 3 estufas e mais de 1 kg de maconha apreendidos na vila Azenha.
Abaixo a resenha da polícia
O caso foi registrado por volta das 16h20 na Av. Rodolfo Kivitz- Residencial das Américas, Jd. Dona Maria Azenha- Nova Odessa
Cia: 48°BPM/I – 1°Cia
DP: Polícia Federal de Campinas
Município: Nova Odessa
BOPM: 13911/26
BOPF: 2026.0133939-DPF/CAS/SP
Envolvido: J. G. Z., de 29 anos
Histórico
Durante patrulhamento de Ações Especiais de Polícia pelo município de Sumaré, a equipe deslocou-se em apoio ao BAEP Comando-IV, em ocorrência de tráfico de drogas, registrada sob o talão nº 9399.
Posteriormente, foi realizada diligência até o endereço supracitado, o qual correspondia à residência de um dos indivíduos presos, identificado como J. G. Z. Ao chegar ao local, o imóvel foi preservado até as 18h50, horário em que compareceram o Delegado de Polícia Civil (FICCO), o Perito da Polícia Federal, e a equipe de Canil E-10812.
Na presença da testemunha R. de L., e com o auxílio do cão policial Colt, que apresentou alteração comportamental ao detectar odor característico de drogas nas proximidades do apartamento nº 138, a equipe procedeu à entrada no imóvel, utilizando-se das chaves localizadas no veículo Hyundai/Veloster, placas NRQ-6A06, de propriedade de J.
Durante a vistoria no interior do imóvel, foram localizadas, em um dos cômodos, três estufas completas, equipadas com sistemas de iluminação e exaustão, utilizadas para o cultivo de maconha, além de diversos materiais e equipamentos destinados à produção e ao processamento de entorpecentes, conforme relacionados a seguir:
– 01 coluna pressurizada extratora, sem lacre;
– Flores de maconha (em vidro) – lacre nº E0000691305;
– 0,08kg- Flores de maconha (a granel) – lacres nº F0000874043;
– 0,06kg- Flores de maconha (a granel) – lacres nº C0001789716;
– 0,042 Flores de maconha (a granel), sem lacre;
– 0,004 Flores de maconha (a granel), sem lacre;
– 0,02kg- Flores de maconha (a granel) – lacre nº A00588580;
– 0,220kg – Flores de maconha (em balde) – lacre nº E0000691313;
– 0,460kg- Flores de maconha (em estufa) – lacre nº F0000874035;
– 0,240kg- 03 porções de ICE – lacre nº A00588636;
– 01 balança de precisão;
– 03 estufas equipadas com sistemas de iluminação e exaustão, sem lacre;
– 01 CPU completa, sem lacre;
– 01 carteira digital de criptoativos (bitcoins)– lacre nº A00585548;
– 0,002kg- 01 pacote de sementes – lacre nº B00344362;
– 01 aparelho celular Samsung, de cor preta – lacre nº B00344354;
– 01 pen drive – lacre nº A00587885;
– Máscara não descartável (respirador), sem lacre.
– Diversos apetrechos destinados à produção e ao processamento de drogas- lacre n°E0001305972;
– Diversos apetrechos destinados à produção e ao processamento de drogas, sem lacre.
– total de drogas 1,128kg
Cabe salientar que também foram registradas evidências digitais relacionadas à ocorrência.
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