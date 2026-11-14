Entre cascatas e jardins, paisagismo cria cenário de conexão com a natureza

Envolta pelo verde, a residência é sinônimo de bem-estar, graças ao projeto paisagístico assinado pelo escritório Depieri Paisagismo

Ao redor do lago, diferentes espécies vegetais emolduram a paisagem, como o guaimbê (Thaumatophyllum bipinnatifidum), a palmeira-fênix (Phoenix roebelenii), o pequizeiro (Caryocar brasiliense), a trapoeraba (Tradescantia sp.) e árvores nativas | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

Já imaginou morar em uma casa abraçada pela natureza? Neste projeto residencial em Brasília, o verde assume o protagonismo e se integra à arquitetura contemporânea, criando um cenário de contemplação. Desenvolvido a partir de um terreno que ainda não contava com intervenções paisagísticas, o jardim foi concebido pela equipe do escritório Depieri Paisagismo, comandado por Cleber e Arthur Depieri.

Um dos grandes atrativos é o conjunto de cascatas, que traz movimento à área externa, enquanto o som das águas contribui para uma atmosfera de tranquilidade. Cuidadosamente integradas à vegetação e às formações rochosas, as quedas d’água percorrem o jardim. Para completar, localizado ao fundo da propriedade, ainda é possível ver o lago Paranoá.

O paisagismo reúne árvores de grande porte, palmeiras, folhagens tropicais de diferentes alturas e texturas, além de extensas áreas gramadas. A combinação de pedras e maciços de vegetação cria um cenário repleto de serenidade e frescor.

Na primeira foto, é possível ver as cascatas, que fazem parte do paisagismo. Na segunda foto, ao fundo, aparece o lago Paranoá | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

“Este é um projeto muito especial para nós. Inicialmente, o entorno da residência não contava com intervenções paisagísticas. Tudo foi concebido pela nossa equipe, inclusive o conjunto de cascatas. Aproveitamos a beleza do entorno, que inclui o lago Paranoá na divisa do terreno, e desenvolvemos um paisagismo pensado para emoldurar a casa, criando um contraste entre arquitetura e verde. Com o passar do tempo, à medida que as plantas foram se desenvolvendo, o jardim ganhou uma aparência cada vez mais natural”, comenta Cleber.

“Cascatas, espelhos d’água e pequenos lagos são pensados como elementos de composição, em diálogo com os volumes da vegetação, os caminhos e os materiais utilizados. Buscamos sempre integrá-los de maneira natural ao ambiente, como se tivessem surgido espontaneamente naquele espaço, reforçando a identidade do projeto”, conta Arthur.

Espécies como pata-de-elefante (Beaucarnea recurvata), tamareiras (Phoenix dactylifera ‘Medjool’) e palmeiras-bismarckia (Bismarckia nobilis) compõem o entorno da residência, enriquecendo o paisagismo | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

Espaços para conviver e relaxar

A área de convivência e lazer também foi pensada para valorizar a conexão com a natureza. Com amplas paredes e portas de vidro, o espaço reúne ambientes de estar e refeições, com sofás e uma mesa para receber familiares e amigos. Localizado em frente à piscina e próximo às cascatas, o ambiente proporciona uma vista privilegiada do paisagismo, permitindo que os moradores apreciem o verde de diferentes perspectivas. A transparência dos fechamentos envidraçados reforça essa integração, criando uma sensação de continuidade entre as áreas internas e externas.

Diferentes ângulos da área de convivência e lazer, com piscina, espaço gourmet, jardins e cantinhos de descanso | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

Em meio ao verde

A diversidade da vegetação também chama a atenção de quem visita o local. Palmeiras de diferentes portes e formatos, árvores de copas volumosas, filodendros, folhagens tropicais e forrações compõem o jardim, que é marcado pela variedade de alturas, cores e texturas. As linhas retas da arquitetura, da piscina e das estruturas de madeira contrastam com as formas orgânicas da vegetação e os contornos sinuosos dos canteiros, acrescentando movimento e leveza ao conjunto.

Ao longo da área externa, caminhos pelo gramado, pergolados e bancos integrados aos canteiros criam espaços de contemplação, permitindo que a natureza seja apreciada de diferentes perspectivas. A proximidade com o lago Paranoá também contribui para essa experiência, ampliando a sensação de conexão com a paisagem e criando uma continuidade visual entre o jardim e o cenário natural do entorno.

Contornos e caminhos que levam ainda mais charme aos jardins | Projeto de paisagismo: Depieri Paisagismo | Projeto de arquitetura: MAAI Arquitetura | Fotos: Clausem Bonifacio

Depieri Paisagismo, @depieripaisagismo

Localizado em Brasília e com mais de 25 anos de experiência, o escritório Depieri Paisagismo se destaca no mercado nacional de projetos e execução de paisagismo. Sob a direção dos sócios Cleber Depieri e Arthur Depieri, a empresa conta com uma equipe dedicada de arquitetos e agrônomos. Seu maior compromisso é transformar espaços em verdadeiras obras de arte naturais, onde a harmonia, a beleza e a sustentabilidade se encontram.

Desde a concepção do projeto até a sua execução detalhada, sua equipe combina criatividade, conhecimento técnico e sensibilidade para criar ambientes que refletem a personalidade e as necessidades de cada cliente. A empresa atua em projetos de diversos portes, abrangendo desde jardins residenciais até grandes áreas corporativas, parques públicos e fazendas. O escritório Depieri Paisagismo atende projetos em todo o território nacional, levando sua expertise em paisagismo para todas as regiões do país.

Cleber e Arthur Depieri do escritório Depieri Paisagismo | Divulgação

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