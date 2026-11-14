5 pastores homenageados- A Câmara Municipal de Americana realiza na segunda-feira (16) sessão solene para a entrega de medalhas “Pastor Antônio Munhoz” a lideranças religiosas que se destacaram nos relevantes serviços prestados à comunidade americanense.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

As homenagens foram motivadas por projetos de decreto legislativo de autoria do vereador Marcos Caetano (PL).

A solenidade é aberta ao público e acontece no Plenário Dr. Antonio Álvares Lobo, a partir das 19h30. A TV Câmara transmite ao vivo pelo site oficial, redes sociais (Youtube, Facebook e Instagram) e canal 4 da Claro TV.

Medalhas “Pastor Antônio Munhoz” – Biografias dos pastores

Aparecido Carneiro Sabino

Mudou-se para Americana em 1974 e casou-se com Eunice Loures Sabino, constituindo uma sólida família. Em 1987, atendendo ao chamado do Espírito Santo, fundou, juntamente com irmãos na fé, a equipe de evangelismo “Jesus Cristo Esperança Viva”, dedicada à propagação da Palavra de Deus.

Sua atuação missionária se estendeu por diversas cidades do estado de São Paulo, além de regiões próximas a Americana, onde atuou até 1991. Ao longo de 37 anos de ministério, sob a liderança do Pastor Antônio Munhoz e, posteriormente, do Pastor Cláudio Munhoz, assumiu a responsabilidade de pastorear sete congregações.

José Ferreira Filho

Natural de Mauriti, no Ceará, é casado com Sueli Aparecida Ferreira e pai de três filhos. Em 1986, por indicação do Pastor Antônio Munhoz, foi consagrado Ministro do Evangelho pela Convenção Fraternal e Interestadual das Assembleias de Deus Ministério do Belém. Atuou como dirigente de diversas igrejas do Campo de Americana e, posteriormente, foi enviado como missionário transcultural para Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, onde permaneceu com sua família por cerca de oito anos, deixando uma igreja com 139 membros ativos.

Retornou ao Brasil em 2000, assumindo a direção da congregação do Jardim São Luiz, onde permaneceu por quatro anos. Em 2017, após o falecimento do Pastor-presidente Antônio Munhoz, foi transferido para a Igreja Sede, onde permanece exercendo seu ministério.

Manoel Caldeira da Cunha

Nasceu na cidade de Carinhanha, Bahia. Casado com Euza Xavier da Cunha, constituiu uma sólida família. Foi batizado em dezembro de 1962, na Assembleia de Deus – Jabaquara/Madureira, marcando o início de sua caminhada espiritual. Em 1988, mudou-se para Americana, onde deu continuidade ao seu trabalho e ministério cristão. Em 1994, foi consagrado ao Santo Ministério Pastoral, em reconhecimento à sua dedicação ao serviço de Deus e à comunidade.

Marcos Gomes dos Santos

Natural de Loanda, Paraná, é casado com Márcia Cristina, com quem teve dois filhos. Foi batizado em 1988, na Assembleia de Deus Ministério Belém de Americana, marcando o início de sua caminhada espiritual. A convite do Pastor Antônio Munhoz, seu pai passou a residir e trabalhar como zelador da congregação do Jardim Alvorada, onde teve início seu ministério como cantor evangélico.

Ao longo de sua trajetória, atuou na liderança da mocidade e no diaconato, sendo consagrado ao presbitério em 1995. Posteriormente, foi consagrado Ministro do Evangelho no Belenzinho, em São Paulo. Pastoreou diversas congregações, sendo a última delas a igreja da Vila Bertini, onde permaneceu por cinco anos. Atualmente, atua como Pastor Auxiliar na Sede da Assembleia de Deus em Americana.

Vitório Cornaquini

Nasceu na cidade de General Salgado, São Paulo. Em 1963, casou-se com Tairdes Constantino Conarquini, com quem teve sete filhos. Conheceu o Evangelho de Jesus Cristo em 1966, dando início à sua caminhada de fé e dedicação à vida cristã.

Em 1979, mudou-se para Americana, onde se destacou pelo trabalho de apoio aos moradores da Cidade Jardim, especialmente em uma época em que grande parte da região era formada por favelas. Sua atuação foi marcada pela solidariedade, oferecendo alimentos, conselhos e acolhimento às famílias da comunidade.

Leia + sobre política regional