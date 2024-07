Castração de cães e gatos em Nova Odessa passa a ser permanente

Com a entrada em funcionamento do novo DBEA (Departamento de Bem-Estar Animal) nesta semana, passam a ser permanentes as inscrições de interessados no Programa Municipal de Castração e Microchipagem Gratuitas da Prefeitura de Nova Odessa. Isto porque parte das novas cirurgias vão ser feitas constantemente no novo serviço, situado na Avenida Brasil, no Parque Fabrício.

O Programa Municipal de Castração é voltado para cães e gatos de famílias vulneráveis de Nova Odessa e tutores voluntários da causa animal na cidade. Iniciado em 2021 pela atual gestão municipal, o Programa alcançou no começo deste ano a marca de 2.700 pets operados.

Ebtre 2021 e 2022, as duas primeiras edições promoveram a castração e microchipagem gratuitas de 1.900 pets de famílias vulneráveis da cidade, bem como de animais comunitários sob cuidados de voluntários da causa animal da cidade. Ano passado, foram atendidos mais 500 animais, e neste ano, mais 300 cirurgias gratuitas.

Mais notícias da cidade e região

As inscrições para o restante do cronograma de 2024 podem ser feitas nos dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h e 13h às 15h30, exclusivamente na Central de Atendimentos do Paço Municipal – que fica na Avenida João Pessoa, nº 777, no Centro.

Só podem participar do programa de castração proprietários de cães e gatos que morem em Nova Odessa e que sejam de famílias de baixa renda. São operados, preferencialmente, os animais SRD (Sem Raça Definida). Também são beneficiados tutores voluntários, que cuidam de animais abandonados e recolhidos nas ruas.

A Prefeitura vem desde 2021 reforçando a importância da castração e da microchipagem como formas de evitar o abandono e os maus-tratos, pois evita as crias indesejadas – que muitas vezes acabam em caixas de papelão em áreas verdes e estradas rurais.

Quem se inscrever no Programa Municipal de Castração deve ficar atento ao telefone e aguardar a ligação da equipe do Setor de Zoonoses da Prefeitura. Isto porque, como em todas as etapas anteriores, não haverá atendimentos “de portas abertas”, ou seja, não agendados: só será convocado quem se inscrever previamente.

“CASTRAMÓVEL”

Eventualmente, quando a Prefeitura receber verbas externas (“emendas parlamentares”) para esta finalidade, também poderá haver cirurgias em clínicas ou “Castramóvel” contratados.

Nas mais recentes etapas, por exemplo, foi utilizado um “Castramóvel” – um ônibus adaptado como ambulatório conta com a infraestrutura necessária, incluindo sala de preparo, paramentação, centro cirúrgico, esterilização de materiais e local apropriado para o pós-operatório.