Cavalo Caramelo no desfile dos campeões da Expointer

Símbolo de resistência e resiliência na enchente que assolou o Rio Grande do Sul, o cavalo Caramelo participou da abertura oficial da Expointer, cerimônia que antecede o desfile dos grandes campeões, realizada na manhã desta sexta (30/8).

Dois fiscais estaduais agropecuários saíram de Esteio às 6h horas e foram até Canoas para auxiliar no carregamento do equino. O animal chegou ao Parque Assis Brasil por volta das 7 horas, recebeu alimentação e alguns cuidados.

“Esse horário foi escolhido por ser mais tranquilo, antes do início das atividades normais de recepção dos animais, evitando possíveis aglomerações que pudessem causar qualquer desconforto ao cavalo”, explicou o fiscal estadual agropecuário Jeferson Barcelos Morais.

Para que a surpresa com a participação do grande campeão dos sobreviventes fosse possível, durante a semana três fiscais estaduais agropecuários foram até o Hospital Veterinário da Ulbra, em Canoas, onde mora o cavalo Caramelo.

Abraços no Cavalo

Lá, os servidores avaliaram as condições de saúde do equino e verificaram se o animal cumpria os requisitos sanitários, como todos os outros que participam da exposição. Ao final do exame, realizado na quarta-feira (28/8), os fiscais atestaram que Caramelo está saudável.