CazéTV vai transmitir primeiro jogo da NFL no Brasil

No dia 6 de setembro, o Philadelphia Eagles vai enfrentar o Green Bay Packers, na Arena Corinthians, em São Paulo, com transmissão garantida para os apaixonados pelo esporte que também curtem o maior canal de esportes digital do Brasil. Além dessa partida, em São Paulo, os fãs também poderão assistir na CazéTV as outras quatro partidas internacionais da NFL que serão realizadas em Londres e Munique. Os jogos acontecem em setembro, outubro e novembro.

“Estamos entusiasmados em trabalhar com a CazéTV e com os atuais parceiros para dar vida a este jogo histórico em São Paulo,” disse Sameer Pabari, diretor administrativo de mídia internacional da NFL. “Com mais de 35 milhões de fãs brasileiros da NFL, o alcance monumental oferecido por meio dessas parcerias inovadoras levará nosso jogo ainda mais longe, permitindo que tanto fãs apaixonados quanto novos fãs da NFL de todas as idades possam experimentar este primeiro jogo da NFL jogado em seu próprio país”, completa.

“Assim como muitos brasileiros, nós da CazéTV também somos muito fãs da NFL. Receber um jogo no Brasil e poder transmitir cinco partidas é um sonho para nós e para a galera que vive essa paixão com a gente. Estamos muito entusiasmados para esse momento e ainda mais felizes por levarmos jogos da NFL com a linguagem da CazéTV, para os brasileiros”, afirma Fabio Medeiros, Head de Conteúdo da CazéTV.

Os jogos previstos são:

6 de setembro 21h15 – Philadelphia Eagles x Green Bay Packers

6 de outubro 10h30 – Minnesota Vikings x New York Jets

13 de outubro 10h30 – Chicago Bears x Jacksonville Jaguars

20 de outubro 10h30 – Jacksonville Jaguars x New England Patriots

10 de novembro 11h30 – Carolina Panthers x New York Giants

