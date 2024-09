Chá e erva-mate combinam sabores em novas bebidas

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

A Tea Shop e a Baldo lançam em setembro duas receitas que combinam chá e erva-mate, ingredientes com forte legado sociocultural. Os consumidores escolherão uma delas para ser vendida em todo o país por tempo limitado. A Tea Shop, marca de chás premium com lojas em todo o Brasil, e a Baldo, maior exportadora de erva-mate do país, desenvolveram duas mesclas inovadoras.

Em setembro, os assinantes do Tea Club – o clube de assinatura de chás da Tea Shop – receberão em casa as novidades para degustação. A receita mais apreciada será vendida nas lojas da Tea Shop em todo o país, por tempo limitado. Os blends são: Yoga Tea + Mate Tostado, que combina chá verde e especiarias com erva-mate tostada, resultando em uma bebida de aroma delicado e leve; e Fruit Explosion + Mate Verde, que mistura 15 frutas selecionadas ao mate verde, criando uma bebida de sabor herbal e frutado.

O mate, originário da América do Sul, é uma bebida ancestral tupi-guarani, conhecida como chimarrão no Rio Grande do Sul. O chá, feito das folhas da Camellia sinensis, tem origem asiática e é a segunda bebida mais consumida no mundo, perdendo apenas para a água, segundo a Euromonitor.

“Os dois ingredientes se completam perfeitamente, não só pelo sabor, mas também por serem bebidas saudáveis e cheias de propriedades. Além disso, carregam um forte legado sociocultural”, explica o CEO da Tea Shop, Michel Bitencourt, que também é tea sommelier. “A parceria entre a Baldo e a Tea Shop fortalece o propósito de duas empresas que buscam oferecer experiências sensoriais e bebidas saudáveis aos consumidores”, afirma Leandro Gheno, Diretor vice-presidente da Baldo.

A Tea Shop chegou ao país em maio de 2013 via Porto Alegre. A ideia empreendedora partiu do próprio Bitencourt, que teve a ideia de trazer a marca para o Brasil durante um curso de MBA em Barcelona. Foi lá que conheceu a matriz e o modelo de negócio da rede, hoje com mais de 100 lojas em cinco países – além da Espanha e do Brasil, está presente na Itália, Portugal e Argentina.

Empresa centenária, com mais de 500 colaboradores e cinco unidades fabris, a Baldo é a maior exportadora de erva-mate do Brasil e produz infusões com a Ilex paraguariensis. As fábricas estão localizadas em Encantado, Canoinhas (SC), São Mateus do Sul (PR), Prudentópolis (SP) e Palmeiras de Goiás (GO). A Baldo mantém ainda uma estrutura em Canelones para distribuir erva-mate no Uruguai.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP