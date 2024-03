A chegada do Outono, precisamente às 0h06 desta quarta-feira (20), vai trazer temperaturas mais amenas, dias mais claros, menos chuvas e também noites mais propícias para a observação do espaço, segundo o OMA (Observatório Municipal de Americana), administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Americana.

“Os meses de março e abril são uma excelente época para apreciar constelações importantes como Órion, Cão Maior, Cão Menor, Leão, Gêmeos, Centauro, entre outras, além de uma variedade de aglomerados estelares e nebulosas. Por outro lado, neste ano os maiores planetas ainda não estão visíveis, devendo começar seu período de observação apenas no segundo semestre”, explica o astrônomo e coordenador do OMA, Carlos H. A. Andrade.

A nova estação irá durar exatamente 92 dias, 17 horas e 45 minutos. Em Americana, o Sol nascerá, nesta quarta-feira, às 6h13 e irá se pôr às 18h19.

“O fenômeno conhecido como Equinócio marca o momento em que o Sol, na constelação de Peixes, atravessa o Equador Celeste, uma projeção do Equador da Terra no espaço, no chamado Ponto Vernal. A luz solar incidindo diretamente sobre o Equador terrestre, faz com que todo o planeta seja igualmente iluminado nos dois hemisférios. Daí o termo ‘Equinócio’, que significa igualdade entre a duração do dia e da noite, usado para designar tanto a entrada do Outono como a da Primavera. A partir desta data, o Sol se deslocará cada vez mais em direção ao hemisfério Norte, e com isto os dias para nós serão cada vez mais curtos e, consequentemente, as noites mais longas”, destaca o astrônomo.

Visitas gratuitas

O OMA abre suas portas ao público todas as quartas e sextas-feiras, com grupos alternados de 15 visitantes a cada hora, desde que haja condições atmosféricas favoráveis. No caso de mal tempo, ou noite chuvosa, as atividades são automaticamente canceladas.

Além do telescópio principal, um dos mais modernos do país, outros dois telescópios de menor porte são colocados à disposição do público, que recebe informações diversas sobre os astros em evidência em descontraídas rodadas de bate-papo astronômico. Exposição de maquetes e painéis fotográficos também estão à disposição dos visitantes.

O acesso de crianças menores de 5 anos à cúpula é proibido, mas eles também podem observar o céu através de telescópios externos, colocados no pavimento superior do OMA.

As visitas devem ser agendadas pelo telefone (19) 3408-4800, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

O acesso ao Observatório é pela entrada do Jardim Botânico Municipal, localizado à Rua Abrahim Abraham, s/nº, no Parque Residencial Nardini.

