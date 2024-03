A discussão do livro sensível e poético “O peso do pássaro morto”, da escritora Aline Bei, será nesta quinta-feira (21), às 19 horas, na Biblioteca Municipal “Maria Aparecida de Almeida Nogueira” (Central). Gratuito, o Círculo do Livro é promovido mensalmente pela Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. A obra pode ser emprestada de forma digital e gratuita via site www.biblion.org.br

A Biblioteca Central está localizada no Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3454.1605.

Sinopse:

Vencedor do Prêmio São Paulo de Literatura, o livro passa pela vida de uma mulher, dos oito aos 52, desde as singelezas cotidianas até as tragédias que persistem, uma geração após a outra. Um livro denso e leve, violento e poético, onde a personagem que, com todas as forças, tenta não coincidir apenas com a dor de que é feita.

Serviço:

Círculo do Livro | “O peso do pássaro morto” de Aline Bei

Data: Quinta-feira (21), às 19 horas

Local: Biblioteca Central | Complexo do Terminal Urbano, na esquina das ruas Prudente de Moraes e Campos Sales, no Centro.

Evento gratuito, não precisa de inscrição

Sorteio de um livro, com o título a ser escolhido pela biblioteca