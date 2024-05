O Clube de Leitura do Léo Sallum de Santa Bárbara d’Oeste trará neste mês a obra “Mesmo rio” de Elisama Santos. O encontro está agendado para dia 20 de maio, às 19 horas, no Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum”, na Cidade Nova. O livro pode ser emprestada de forma digital e gratuita via site www.biblion.org.br ou também na biblioteca. O Clube é organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo.

Para participar é necessário ter acima de 14 anos, realizar a inscrição por meio do link no site culturasbo.com/clubedoleo e aguardar o contato para mais informações. São 25 vagas preenchidas por ordem de inscrição.

Sinopse

Em Mesmo rio, Elisama Santos parte da ideia de que, do mesmo modo que “ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio”, é impossível ser a mesma mãe para todos os filhos. E isso, invariavelmente, deixa profundas marcas em todos. É um convite a adentrar nas águas caudalosas e nos meandros nada óbvios desse curso intenso que é a dinâmica familiar e acompanhar a história da família Soares: a mãe, Maria Lúcia; o pai, Benedito; e os três filhos: Lucas, Marília e Rita. Ao longo da vida, a mãe estabeleceu com cada filho uma relação específica. É zelosa com um e impaciente com o outro. Ama um deles sem ressalvas, enquanto o outro sente que precisa abrir mão de seus sentimentos para ser acolhido. As consequências disso vão sendo reveladas paulatinamente, como um copo que vai se enchendo aos poucos, gota a gota, dia após dia, por toda a vida, até que transborda.

BibliOn

A BibliOn – biblioteca digital de São Paulo – oferece mais de 16 mil livros digitais gratuitos, atividades culturais e capacitações para profissionais das áreas da Cultura, Biblioteconomia e Ciência da Informação, Leitura e Literatura. O objetivo é que os leitores acessem e conheçam a plataforma gratuita como uma nova experiência de leitura, além das três bibliotecas municipais.

Serviço:

Clube de Leitura do Léo | “Mesmo rio” de Elisama Santos

Dia 20 de maio, segunda-feira, às 19 horas

Local: Centro Cultural e Biblioteca “Profº Léo Sallum” | Rua do Algodão, 1.450, Cidade Nova, Santa Bárbara d’Oeste/SP

Evento gratuito