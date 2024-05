Novo Google: Avanço com IA desafia a OpenAI

Há cerca de 25 anos, o Google surgiu, revolucionando a maneira

como pesquisamos e esclarecemos nossas dúvidas. Agora, a gigante das buscas está prestes a redefinir essa experiência mais uma vez. Nesta semana, durante o Google I/O 2024, a empresa anunciou a integração da inteligência artificial generativa em seu buscador, oferecendo uma nova maneira de apresentar informações personalizadas e aprimoradas automaticamente. Mas o que mudará com a atualização?

“Na versão anterior, o Google não era capaz de responder a perguntas tão complexas e, frequentemente, exigia que o usuário reformulasse a frase para encontrar uma resposta final entre as diversas opções fornecidas. Agora, teremos a capacidade de ser ainda mais precisos em nossas buscas, recebendo informações compiladas de forma semelhante ao que o ChatGPT faz”, explica Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush, plataforma SaaS especializada em gerenciamento de visibilidade online, e especialista em SEO.

O especialista exemplifica: “Suponha que você esteja procurando um restaurante italiano que (1) tenha um ótimo macarrão à carbonara, (2) esteja perto de você e (3) seja bem avaliado pelos clientes. No mecanismo de busca convencional, você precisaria realizar pesquisas separadas para encontrar informações que abordassem todas essas nuances. Com o mecanismo de busca integrado ao Gemini, é possível inserir todos esses critérios em uma única frase de pesquisa. Além de economizar tempo, essa atualização é assertiva”.

Segundo ele, essa mudança é uma resposta ao sucesso do ChatGPT da OpenAI, que serviu como um alerta para o Google, indicando que é hora de acelerar o ritmo de inovação: “Estamos presenciando uma competição acirrada entre as empresas para oferecer a melhor experiência de busca e interação com a inteligência artificial. O fascinante é que o verdadeiro ganhador dessa competição será o usuário, que terá acesso a tecnologias inovadoras à sua disposição. Para os profissionais de SEO, isso significa a necessidade de se manterem atualizados com as últimas tecnologias e adaptarem suas estratégias conforme o cenário evolui. Estamos testemunhando uma era emocionante de avanços tecnológicos que moldarão o futuro da busca online”.

Mas as novidades não param por aí. Os demais recursos do “novo Google” permitirão que os usuários recebam planos específicos, respostas em formato de vídeo e até páginas organizadas. “Sem dúvidas, essa é uma das principais atualizações do Google desde a sua criação, lá em 1998. Agora, é aguardar para ver como essas mudanças impactarão a vida dos usuários”, explica Casagrande.

A nova versão do Google começou a ser disponibilizada esta semana exclusivamente para os usuários nos Estados Unidos. De acordo com a empresa, a atualização será expandida para outros países em breve, embora ainda não tenham sido especificados quais e quando. O objetivo do Google é proporcionar acesso às buscas com IA generativa a mais de 1 bilhão de pessoas até o final de 2024.

