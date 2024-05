Equipe da Guarda Municipal de Americana foi acionada pelo controle de operações para se deslocar até a Rua Pedro Nicoletti, no Jardim Terramérica, onde um carro ostentando o emplacamento NZZ1J74 encontrava-se parado há algum tempo, estando destrancado, sem sistema multimídia, motor e apresentando vazamento de óleo.

Ao chegar no local, a equipe confirmou a presença do referido veículo e realizou uma verificação mais detalhada. Ao consultar o emplacamento, nada de ilícito foi constatado, porém, após consulta ao chassi, constatou-se um alerta de furto ou roubo conforme pesquisa INFOSEG e a identificação do emplacamento verdadeiro, da cidade de Sumaré.

Populares presentes informaram que viram o veículo sendo abandonado por um homem que embarcou em um Peugeot Sedan de cor preta conduzido por uma mulher.

O veículo apresentava sinais evidentes de desmonte, com várias peças faltando, incluindo o sistema multimídia e o motor. Não foi possível localizar o proprietário e, devido à presença de curiosos antes da chegada da viatura, o local ficou prejudicado para uma possível perícia.

O serviço de guincho foi acionado para remover o veículo e transportá-lo até a CPJ. Foi elaborado o BOPC, com a natureza “Auto Localizado”. O veículo foi apreendido e levado ao Pátio Municipal para as devidas providências.

