A Prefeitura de Americana convoca mais 28 professores aprovados em concurso público para assumirem seus cargos. O edital de convocação foi publicada neste sábado (18) no Diário Oficial do Município.

A nova convocação traz a relação de professor de creche (10 convocados) e professor de Educação Básica 1 – Educação Fundamental (18 convocados).

Os profissionais devem comparecer no dia 23 de maio, às 9h, no Auditório Villa Americana, nas dependências do Paço Municipal (Avenida Brasil, nº 85), para assumirem as vagas.

A lista completa será disponibilizada no Diário Oficial, publicado no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br). Além da publicação, os profissionais recebem um telegrama com as informações.

“Estamos muito otimistas com o reforço à rede proporcionado pelo ingresso de novos educadores no quadro de Magistério. Esta é a terceira convocação de educadores feita nos últimos 30 dias pela administração Chico Sardelli e Odir Demarchi, o que comprova o compromisso com a Educação de qualidade em Americana”, disse o secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini.