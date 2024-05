Nesta quarta-feira (8), o Real Madrid venceu o Bayern

de Munique por 2 a 1, em uma virada emocionante nos acréscimos, pelo jogo de volta da semifinal, e avançou à decisão com 4 a 3 no placar agregado. Na grande decisão, o time espanhol enfrentará o rival Borussia Dortmund, que se classificou para a decisão na última terça-feira (7) ao vencer o PSG por 1 a 0, no Parque dos Príncipes.

A finalíssima está marcada para o dia 1º de junho, às 16h (de Brasília), no Estádio de Wembley, na Inglaterra. Na partida, o Real teve que superar uma atuação monumental do goleiro Manuel Neuer.

O arqueiro foi disparado o melhor em campo no Bernabéu, fazendo várias defesas espetaculares e sendo o principal nomes da classificação dos alvirrubros.

Segundo o TruMedia, banco de estatísticas da ESPN, o craque realizou 5 defesas difíceis, sendo 3 delas em finalizações do brasileiro Vinicius Jr.

Para piorar, Alphonso Davies fez um verdadeiro golaço no 2º tempo, que silenciou o templo do futebol espanhol por alguns minutos.

Detalhe: o canadense começou o jogo no banco e entrou no 1º tempo para jogar improvisado como atacante depois que Gnabry se lesionou.

No entanto, Carlo Ancelotti mexeu de forma certeira no time blanco, que mostrou todo o peso de sua camisa e arrancou uma virada nos minutos finais do duelo. Primeiro, Neuer, que vinha sendo o herói, falhou feio e entregou nos pés de Joselu, que havia acabado de entrar. Empate e loucura no Bernabéu.

O gol balançou o Bayern, e o nocaute veio praticamente na sequência: Rüdiger cruzou e o próprio Joselu colocou o Real Madrid, o “Imortal”, na final da Liga dos Campeões.

Agora, os merengues vão em busca da 15ª taça em Wembley, enquanto o Dortmund tentará sua 2ª conquista.