O prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho) e o secretário-adjunto de Saúde do Município, Gleberson Miano, vistoriaram na última semana a nova UTI (Unidade de Terapia Intensiva) HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa Doutor Acílio Carreon Garcia). O novo e inédito serviço de Saúde da cidade está em fase final de montagem e instalação dos móveis, equipamentos e sistemas, e deve estar pronta para utilização ainda neste 1º semestre.

“Era um sonho para nossa gestão entregar uma UTI para nossa população, para salvar vidas. É uma das obras mais importantes do nosso governo. Estou muito feliz, está ficando um local moderno, completo, para onde vão vir aquelas pessoas que realmente estão precisando desse atendimento especializado, com médicos preparados para salvar vidas”, destacou o prefeito Leitinho.

“Temos trabalhado muito. Esse sonho do prefeito vai ser concretizado. Estamos na finalização da instalação da rede de gases hospitalares, da rede lógica, na qual vão ser ligados os monitores e os computadores. Os móveis já chegaram, assim como as câmeras de conservação de medicamentos e o ‘carrinho de parada’ (carrinho de emergência)”, explicou Gleberson Miano.

Seguindo os mais modernos projetos de UTIs, a nova ala do HMNO conta com um posto de Enfermagem Central, no qual os médicos intensivistas têm acesso aos dados de todos os leitos, sempre de frente para os pacientes. A UTI novaodessense também conta com um leito de isolamento com banheiro privativo, caso necessário.

“Minha mãe ficou 23 dias esperando um leito de UTI e Deus a levou embora. Não quero que isso aconteça com mais nenhum morador de Nova Odessa, porque o bem mais precioso que Deus nos deu é a vida. Em três anos, fizemos muito pela Saúde de Nova Odessa, e vamos fazer muito mais”, completou o prefeito Leitinho.

Iniciada em 2023, a Prefeitura viabilizou a obra civil do prédio da nova UTI Municipal graças à parceria com uma empresa da cidade. Assim, a obra não gerou custos aos cofres municipais, sendo realizada via contrapartida pela Midas Incorporadora e Administradora Ltda.

No entanto, os diversos sistemas essenciais ao seu pleno funcionamento estão sendo instalados pela Prefeitura, como as redes de climatização, de exaustão, de gases hospitalares e de TI (Informática), equipamentos hospitalares (como os monitores cardíacos), móveis hospitalares e planejados – entre outros.

A UTI Municipal deve contar inicialmente com 5 leitos exclusivos para pacientes da cidade, com capacidade para elevar esse total a 9 leitos, incluindo um para eventuais pacientes em isolamento. Atualmente, os pacientes de Nova Odessa que precisam de internação em leitos de UTI são encaminhados para hospitais de referência na região, alocadas para o Município pela CROSS (Central de Regulação e Oferta de Serviços de Saúde).