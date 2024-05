Campanha de Doação de Sangue tem 66 bolsas arrecadadas em Santa Bárbara

Ajudando a salvar vidas. A Campanha de Doação de Sangue em Santa Bárbara d’Oeste arrecadou 66 bolsas de sangue nesta terça-feira (7). O número equivale a 29,7 litros de sangue, que poderão impactar até 264 pacientes que necessitam de doações. Durante a iniciativa, compareceram 77 candidatos. As próximas campanhas deste ano no município estão marcadas para os dias 2 de julho, 3 de setembro e 5 de novembro.

De acordo com o Hemocentro da Unicamp, os intervalos para doações são: homens 60 dias, sendo no máximo quatro vezes nos últimos 12 meses; mulheres 90 dias, sendo no máximo três vezes nos últimos 12 meses e mulheres entre 60 e 69 anos, 180 dias, sendo no máximo duas vezes nos últimos 12 meses.

A Campanha de Doação de Sangue é uma parceria da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria de Saúde, e o Hemocentro da Unicamp, com o apoio do Lions Clube de Santa Bárbara d’Oeste Centro, Pastoral da Saúde Região de Santa Bárbara d’Oeste – Diocese de Piracicaba, São Rafael Mais Saúde, Supermercados São Vicente e Bella Pane Pães e Doces.

Em caso de dúvidas, o Hemocentro da Unicamp atende pelo número 0800 722 8432

