Operação da DISE no Cruzeiro do Sul prende 3 por tráfico

A Polícia Civil do Estado de São Paulo, através da DISE de Americana, deflagrou, no início da manhã desta quarta-feira (08), a Operação “CRUZEIRO DO SUL”, com o escopo de monitorar uma possível entrega de drogas no município de Santa Barbara D’Oeste/SP.

Durante o monitoramento velado de algumas rodovias que passam pelo município, foi notado um comboio de 02 veículos com emplacamento de São José dos Campos em atitude suspeita. Os veículos permaneceram parados até que um terceiro carro se aproximou, tratando-se de 01 Hyundai I-30 prata. Os veículos foram até uma chácara na Rua Santa Luzia, 274, no Cruzeiro do Sul e passaram a deslocar-se novamente sentido rodovia, momento em que foram abordados.

Durante a abordagem dos agente da DISE no Hyundai I-30, foram localizados 50 kg de maconha no porta-malas. Neste momento, já foi dada voz de prisão em flagrante aos 3 abordados. A equipe da DISE retornou à chácara onde os carros haviam acabado de sair e localizou mais 70 kg de maconha, 192 papelotes de cocaína separados em kits, 02 armas de fogo, contabilidade do tráfico e 01 balança.

Diante dos fatos como se apresentavam, foi reiterada voz de prisão em flagrante aos 3 investigados pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os presos, juntamente com as drogas apreendidas, veículos e demais itens apreendidos no flagrante foram escoltados para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à Autoridade Policial de tomou ciência dos fatos e corroborou a voz de prisão em flagrante delito. Após serem adotadas as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, os indiciados foram submetidos a exame cautelar e posteriormente escoltados à Cadeia Pública de Sumaré onde aguardarão por Audiência de Custódia.

