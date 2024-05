Sumaré terá Hospital Municipal?

O prefeito Luiz Dalben e o deputado estadual Dirceu Dalben foram a São Paulo tentar convencer o secretário estadual da Saúde, Eleuses Paiva, de prometer a obra para a cidade. Pai e filho, que tentam emplacar o ‘tio cunhado’ Éder Dalben, reagiram à promessa do líder de governo Willian Souza (PT), que fez evento grande na semana passada e pôs como maior promessa a implantação de um hospital municipal na cidade.

“Graças a Deus, em primeiro lugar, e uma união de esforços entre a nossa gestão, o Deputado Dalben e o Governo do Estado, vamos conseguir realizar mais este grande sonho para a nossa cidade: a construção do Hospital Municipal! Um projeto que temos trabalhado há muito tempo, fazendo os planejamentos financeiro e estrutural. Depois de colocar as contas de Sumaré em ordem e de realizar muitos outros sonhos, como novos viadutos e pontes, asfalto novo em toda a cidade, novas unidades de saúde e novas escolas, agora temos essa boa notícia do hospital para a população!”, comemorou o prefeito Luiz Dalben.

Também participaram da reunião o secretário municipal de Saúde, Rafael Virginelli, e o chefe de gabinete Eder Dalben, que já foi secretário municipal de Finanças, Governo, Obras e Serviços Públicos, tendo contribuído diretamente com os planejamentos necessários.

“Muito alegre em estar recebendo aqui o Luiz Dalben, trazendo este projeto extremamente ambicioso, que vai ajudar muito a estar melhorando a saúde da nossa querida cidade. Podem ter certeza, em breve, Estado e Município, uma parceria para melhorar cada vez mais nossa Saúde”, falou o secretário estadual de Saúde, Eleuses Paiva.

O deputado estadual Dirceu Dalben foi quem intermediou a reunião. O parlamentar tem trabalhado para fortalecer a Saúde em todo Estado de São Paulo, especialmente na Região Metropolitana de Campinas, para onde já destinou, neste ano de 2024, para a Saúde, um total de R$ 29,9 milhões de suas emendas.

“Muito feliz com mais esta grandiosa conquista! Agradeço ao secretário Eleuses e ao governador Tarcísio de Freitas pelo empenho em melhorar a Saúde da cidade, da nossa região, de todo o estado, e por toda esta parceria que tem dado muitos resultados positivos para a população! Juntos, para Sumaré, já levamos ETEC, Restaurante Bom Prato, Poupatempo, Corpo de Bombeiros, importantes obras de infraestrutura como duplicação de rodovias, viadutos e recuperação de estradas, e agora saímos desta reunião com o apoio da Secretaria Estadual da Saúde para iniciarmos mais este importante projeto: a construção do Hospital Municipal!”, falou o Deputado Dalben.

Sumaré já conta com um Hospital Estadual (HES), que é referência em qualidade e segurança no atendimento, tendo recebido o prêmio de 1º lugar dentre os Melhores Hospitais Públicos do Brasil 2022, fornecido pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais de Saúde.

O Município conta também com três UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) descentralizadas (duas ampliadas e uma construída na gestão do prefeito Luiz Dalben, além de outras duas em fase de licitação), Ambulatório de Especialidades Médicas com o recém-inaugurado Centro Cirúrgico de Cataratas, 23 unidades básicas de saúde, centros de referências psicossocial adulto, infantil e álcool e drogas, além de unidades especializadas como a BEM (Base de Excelência da Mulher), Centro de Longevidade (idosos), dois Centros da Criança, Centro TEA (Transtorno do Espectro Autista) e a Base de Excelência do Homem – todas estas implantadas pela gestão do prefeito Luiz Dalben –, entre outros serviços.

