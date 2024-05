“A Praça é Nossa” desta quinta-feira, 9, celebra a trajetória profissional de Carlos Alberto de Nóbrega

O anfitrião da praça que faz o Brasil sorrir há décadas vai começar o programa com uma mensagem especial por seus 70 anos de carreira.

“Há 70 anos, no dia 1º de maio de 1954, eu entrava na rádio nacional e, do telhado, eu ouvi uma voz: “Carlos Alberto, passa lá na minha sala”. Era Luiz Ramos, que era o dono da emissora e era casado com a Hebe… Eu vi um papel na mesa e ele disse: “você está sendo contratado”“, conta ele. “Fazer 70 anos de carreira aos 88 anos de idade é um presente de Deus“, completa.

O mestre do humor também faz questão de citar três personalidades que marcaram sua história. “Golias, meu grande amigo, o irmão que eu não tive. Viajamos juntos pelo Brasil inteiro, capotamos no Rio de Janeiro, parou um motor de avião no Amazonas, fizemos muitas brincadeiras e ele é inesquecível. Porque, sem querer desmerecer ninguém, ele foi o maior comediante que eu vi na minha vida“, declara.

“O outro, vocês vão dizer que eu estou puxando o saco, mas é verdade. É você, Silvio. Porque, depois que eu vim para cá no dia 08 de maio de 1987, quando nós assinamos o contrato, você mudou a minha vida. Você me tornou uma outra pessoa dentro da televisão. Porque, dentro dos 70 anos, 37 foram aqui, no SBT. E você tem uma coisa muito difícil hoje em dia: ter palavra, ter honra. Porque muitas coisas que nós combinamos, que não poderia estar no papel, ficou “no fio de bigode”. E, até hoje, você respeita aquilo que nós combinamos“, ressalta Carlos Alberto.

O apresentador também fala de seu pai, Manoel de Nóbrega, e finaliza: “o último, só poderia ser o homem que criou a Praça da Alegria, que me ensinou a viver, vencer, perder e foi a pessoa que acreditou em mim. Que, aos 17 anos, eu e o Boni começamos a trabalhar no programa do meu pai escrevendo“.

Ainda nesta quinta, a atração exibe quadros como Cabrito Tevez, Mhel Marrer, O Borracheiro e muitos outros que farão ‘Cazalbé’ soltar sua icônica gargalhada diretamente do banco mais famoso do Brasil.

Ex de Neymar, Fernanda Campos doa lucros da sua plataforma +18

A influenciadora Fernanda Campos, uma das criadoras +18 mais bem pagas do Brasil, está doando todos os valores arrecadados no seu OnlyFans e Privacy – as plataformas adultas – para as pessoas do Rio Grande do Sul.

Na internet, a ex do Neymar iniciou uma campanha chamando a atenção inclusive de jogadores. Ela enviou mensagens para Messi, Cristiano Ronaldo, Ronaldinho e outros. A ideia é mobilizar novas doações em dinheiro.

“O valor de cada assinatura nova será doado. Estou ajudando duas ONGs, uma que cuida de desabrigados e outra que resgata animais. Estou fazendo minha parte e espero que outras influencers façam o mesmo. Precisamos usar a nossa audiência para o bem, para o social”, polemiza.

Segundo ela, os fãs e jogadores estão entrando nessa corrente. A meta é doar R$ 50 mil nos próximos dias, somente com novas assinaturas. Além disso, os valores arrecadados com os craques serão enviados diretamente para as ONGs.

Nesse primeiro dia de campanha, Fernanda fez um pix de R$ 15 mil e mobilizou o envio de alimentos, remédios e água para Porto Alegre. Ela dividiu opiniões nas redes sociais. Muitos elogiaram a iniciativa, mas outros apontaram que esse dinheiro não é digno. Fernanda rebateu os haters.

“É digno e vem do meu trabalho. Estou feliz e com o coração em paz. Sem julgamentos, cada um ajuda como pode. Toda doação é bem-vinda. E quem critica normalmente não faz nada pelo próximo. É a tal da hipocrisia. Ajudem com pequenos gestos e valores, mas ajudem”, pede.

