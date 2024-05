Estudantes dos 6º aos 9º anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Jonas Corrêa de Arruda Filho, no bairro Vila Margarida, em Americana, participaram, nesta terça-feira (7), de palestras sobre Bullying no Ambiente Escolar, ministradas na unidade pela Polícia Militar, por meio do Proerd (Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência).

A apresentação do policial Marcelo, um dos instrutores do Proerd em Americana, abordou os tipos de bullying, caracterizado pela repetição de atitudes agressivas e de intimidação entre os estudantes, e suas consequências para o bem-estar individual e coletivo.

O evento foi organizado pela gestão da escola e recebeu avaliação positiva entre os participantes. “Foi uma atividade sensacional e que trouxe para nossos estudantes uma nova perspectiva sobre um tema tão sério”, declarou a diretora da escola, Micheli Smolii Dresler. Além dos estudantes, educadores da unidade acompanharam as palestras.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, celebrou a organização do evento. “O grupo gestor está de parabéns por abordar uma temática tão relevante para a convivência harmoniosa e respeitosa dentro e fora do ambiente escolar. Em nome do prefeito Chico Sardelli e do vice Odir Demarchi, agradeço a dedicação da Polícia Militar aos nossos estudantes”, disse.