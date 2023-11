Chico assina convênio e Zanaga terá nova UBS

O prefeito Chico Sardelli assinou o convênio para a construção da nova UBS (Unidade Básica de Saúde) do bairro Antônio Zanaga na manhã desta segunda-feira (27). Ele foi recebido pelo governador Tarcísio de Freitas no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, para celebrar a parceria que vai viabilizar a obra.

O investimento está estimado em R$ 1,3 milhão, sendo R$ 835 mil provenientes do Governo de São Paulo e aproximadamente R$ 550 mil de contrapartida da Prefeitura. Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi, do secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e do vereador Juninho Dias.

“Em breve a população do bairro Antônio Zanaga vai poder contar com mais uma Unidade Básica de Saúde e se beneficiar de todos os serviços oferecidos nesse modelo de assistência. Isto representa uma grande conquista para a população de Americana e um avanço na área da Saúde”, comemorou o prefeito Chico Sardelli.

No local, serão oferecidos todos os serviços de saúde da Atenção Primária, como consultas médicas com profissionais clínico, pediatra e ginecologista, além de procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames laboratoriais diversos, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

“É uma alegria imensa poder anunciar mais este empreendimento na área de Saúde do município. A nova unidade vai oferecer as condições estruturais adequadas para acolher tanto a equipe de profissionais quanto a população que depende desse serviço”, declarou o vice-prefeito Odir Demarchi.

A nova UBS, com 251 m² de construção, ficará localizada na esquina das ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão. O local contará com recepção para 21 lugares, sanitários masculino e feminino com acessibilidade, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, farmácia climatizada, além das áreas destinadas aos setores administrativos e aos funcionários.

“Hoje é um dia especial para Americana e para a região do Zanaga com a concretização de uma luta antiga, que é a construção do novo Posto 10. Agradeço ao prefeito Chico e ao vice Odir pelo trabalho que tem gerado ótimas notícias para a Saúde da nossa cidade. E vamos seguir dando novos passos em busca de mais conquistas”, disse o vereador Juninho Dias.

As atribuições da Prefeitura contemplam a cessão do terreno, atendido por rede de água e esgoto e sistema de drenagem, instalação de energia elétrica, implantação de paisagismo nas áreas livres, construção de calçadas e instalação de cerca em todo o terreno.

“O bairro Antônio Zanaga possui grande demanda e a nova unidade vai melhorar a vida de muita gente que ali reside. Sem dúvida, esta é mais uma grandiosa obra que reflete a prioridade desta Administração, que é prover uma saúde humanizada, de qualidade e com excelente acolhimento a todos”, destacou o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira.

