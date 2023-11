Natal em Santa Bárbara terá casa do Papai Noel e 260 mil lâmpadas

As famílias poderão apreciar o acendimento das luzes de Natal e visitar a Casa do Papai Noel já na semana que vem em Santa Bárbara d’Oeste. A magia do Natal seguirá com o foco na identidade “instagramável” e interativa para a população, fazendo da tecnologia uma extensão das ações. Todas as atividades são gratuitas.

Natal das Árvores

Tradicionalmente no dia 4 de dezembro, data que o Município completará 205 anos, o Coral Municipal de Santa Bárbara – Vozes Bárbaras apresentará a Cantata de Natal, inaugurando a decoração natalina da Praça Central pelo Natal das Árvores.

O Natal das Árvores iluminará com mais de 260 mil lâmpadas de LED os jardins e estruturas da Praça Central de Santa Bárbara d’Oeste e Centro de Memórias “Historiador Antonio Carlos Angolini”.

Como em 2022, as luzes da Praça Central levarão as cores azul, rosa e vermelho, além do tom amarelado, mantendo o objetivo de compartilhamento das melhores fotos registradas pela população e turistas nas redes sociais.

Todos os dias, às 19h30, até dia 5 de janeiro de 2024, será realizado o acendimento da decoração natalina com a reprodução de som mecânico.

Casa do Papai Noel

O bom velhinho fará sua estreia no dia 5 de dezembro, a partir das 19h30, no Centro de Memórias, localizado na Rua João Lino, 362, no Centro. O Papai Noel atenderá as crianças também nos dias 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, com espetáculo do Laboratório da Dança nos dias 5, 10 e 17 de dezembro, sempre às 19h30.

A novidade desta edição será um filtro exclusivo do aplicativo Instagram da Casa do Papai Noel, onde o público poderá compartilhar em suas redes sociais os seus melhores momentos em família.

Confira a programação:

– Dia 4 de dezembro, às 19h30

Acendimento das Luzes de Natal

Local: Praça Central

– Dias 5, 10 e 17 de dezembro, às 19h30

Apresentação Casa do Papai Noel | Laboratório da Dança

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

– Dias 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21 e 22 de dezembro, a partir das 19h30

Casa do Papai Noel

Local: Centro de Memórias, Rua João Lino, 362, Centro

