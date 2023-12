Chico entrega kits de enxoval do programa Mãe Americanense

O prefeito Chico Sardelli entregou os kits de enxoval do programa Mãe Americanense

para 36 gestantes, na manhã deste sábado (9), durante o encerramento das atividades no CCL (Centro de Cultura e Lazer).

O prefeito esteve acompanhado do vice Odir Demarchi, da secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, e da coordenadora do Fundo Social de Solidariedade, Tamara Cury, representando a presidente do órgão Lionela Ravera Sardelli, além do presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi, e dos vereadores Leco Soares e Thiago Martins.

As gestantes receberam os kits compostos por carrinho de bebê, bolsa de maternidade, trocador, toalha de banho, três cueiros, dez fraldas de tecido e kit de roupas com 14 peças (calça, macacão e meias). O valor aproximado de cada kit é de R$ 1.000, custeados por recursos do Fundo Municipal de Assistência Social.

Com o apoio do Fundo Social, também foram entregues banheira, fraldas, kit de produtos de higiene (xampu, sabonete, cotonete, lenços umedecidos), pomada de assadura e cobertor, com a colaboração da Fatec (Faculdade de Tecnologia). As fraldas são provenientes de arrecadação realizada durante o 1º Torneio de Beach Tennis de Americana, promovido pela Secretaria de Esportes, além de doações do Colégio Adventista.

“O nosso trabalho tem um olhar social diferenciado em todas as áreas, com obras, ações e projetos voltados à população que mais precisa. Iniciamos a reforma da maternidade, abrimos oito postos de saúde, e temos feito tudo isso com muito carinho e amor, sempre buscando recursos para executar o melhor para Americana. O programa Mãe Americanense é uma realidade e tem proporcionado o fortalecimento de vínculos das mães com seus filhos. Um grande abraço a todas as gestantes”, disse o prefeito Chico Sardelli.

O vice-prefeito disse que o programa Mãe Americanense veio para ficar. “Gratidão a todos que estão aqui hoje e às gestantes participantes do programa Mãe Americanense. Este projeto a Administração priorizou e veio para ficar. A união de esforços, das secretarias municipais, Fundo Social, representa este momento. Estamos representando o povo de Americana e temos que fazer o melhor para o cidadão”, disse Odir.

A entrega dos kits para as gestantes concluiu a segunda edição do programa Mãe Americanense. As inscrições para a terceira edição já estão abertas.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, falou sobre a importância do projeto. “Mais uma edição do programa Mãe Americanense foi concluída atendendo gestantes e seus bebês para que possam ter suporte e fortalecer seus vínculos familiares, junto com toda a rede de apoio oferecida pela Prefeitura. Desde outubro, durante três meses, as participantes tiveram atividades, recebendo orientações sobre os cuidados com os bebês, saúde e gestação. Já estamos preparando a próxima edição. Este programa faz parte do plano de governo do prefeito Chico e Odir. As mães sabem o quanto é importante ter um governo que apoia este atendimento. Que Deus possa abençoar o parto de vocês”, disse Juliani.

O programa Mãe Americanense é realizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, com o apoio do Fundo Social de Solidariedade.

“Agradeço ao prefeito Chico pela criação deste programa de atendimento às gestantes em situação de vulnerabilidade do município, à secretária Juliani pela coordenação do trabalho e a todos os parceiros do Fundo Social que colaboraram com as doações”, disse a coordenadora do Fundo Social, Tamara Cury, representando a presidente do órgão, Lionela Ravera Sardelli.

Os vereadores elogiaram o projeto implantado na cidade e a iniciativa do prefeito Chico.

“A gestão do prefeito Chico e Odir tem um olhar para a população que mais precisa e está colocando o seu plano de governo em prática. Este programa atende os pais e bebês para fazer a diferença em Americana”, disse o presidente da Câmara Municipal, Thiago Brochi.

O vereador Leco Soares destacou o incentivo à vida. “É um trabalho de incentivo à vida que está sendo feito na cidade. Parabéns mães, por vocês aceitarem este presente de Deus que são os seus filhos”, disse Leco.

O vereador Thiago Martins desejou muita saúde aos bebês. “Agradecer em todos os momentos pela vida. Que os bebês venham com muita saúde, felicidade e esperança em 2024”, disse Martins.

Também participaram da entrega dos kits, o secretário de Comunicação e Tecnologia da Informação, Leon Botão, a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Mariana Zimermann, a coordenadora da Proteção Social Básica, Janaína Basso Tamborlin, representantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) da Associação e Promoção de Assistência de Americana (APAM), Serviço de Orientação Multidisciplinar para Adolescentes de Americana (SOMA), Diaconia São Judas Tadeu, Cruzada das Senhoras Católicas, Serviço Social Presbiteriano de Americana (SESPA), Casa de Dom Bosco, entre outros parceiros e convidados.

Programa

O programa Mãe Americanense ocorre nos territórios dos CRASs (Centros de Referência de Assistência Social) junto aos prestadores do SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos). São atendidas gestantes entre 14 e 22 semanas de gravidez, em acompanhamento pré-natal, moradoras de Americana há pelo menos um ano, com renda familiar per capita de até meio de salário-mínimo e inscritas no Cadastro Único.

Elas participam de atividades, quinzenalmente, visando fortalecer o vínculo entre mãe e bebê e a rede de apoio para a família, com orientações sobre os cuidados com a saúde, mudanças biopsicossociais, aleitamento materno, parto, planejamento familiar, desenvolvimento humano e práticas educativas parentais.

Inscrições para a terceira edição já estão abertas

Até o dia 5 de janeiro estão abertas as inscrições para as gestantes interessadas em participar da terceira edição do programa Mãe Americanense. As atividades serão realizadas de 15 de janeiro a 15 de março.

O formulário de inscrição está disponível no site da Prefeitura (www.americana.sp.gov.br) ou pessoalmente em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).