Arrecadação de brinquedos para crianças de instituições sociais continua até dia 17

Com o objetivo de proporcionar um Natal mais alegre para as crianças, a campanha “Brincar faz bem para a saúde”, que promove a arrecadação de brinquedos para crianças de instituições sociais da região, continua até dia 17 de dezembro. A iniciativa é promovida pelo Tivoli Shopping, FAM (Faculdade de Americana) e Unimed Santa Bárbara d’Oeste.

As doações de brinquedos novos e usados, em bom estado de conservação, podem ser feitas em três pontos:

Tivoli Shopping: ao lado do trono do Papai Noel (entrada A, em frente ao Coco Bambu)

FAM: Avenida Joaquim Boer, 733 – Americana (Nicom)

Unimed: Avenida Brasil, 555 – Americana (Sustentabilidade)

A coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello destacou o apoio à essa iniciativa. “Ações sociais como esta são sempre bem-vindas no Tivoli. É uma campanha muito bonita e que certamente contribui com a construção de memórias positivas para as crianças e famílias”, afirmou.

Segundo o diretor geral da FAM, Gustavo Azzolini, a ação desperta sentimentos bons entre os envolvidos. “A FAM – Faculdade de Americana sempre está inserida nas ações sociais para Americana desde o início da nossa trajetória. Colaborar com as crianças nesta época de sonhos e nostalgia faz bem para a Instituição, alunos e colaboradores e, claro, para as crianças que serão beneficiadas com a ação”, disse.

O CEO da Unimed Santa Bárbara d’Oeste e Americana, Cesar Cielo destacou a relevância de fazer parte desta iniciativa e apontou os benefícios das brincadeiras para o desenvolvimento infantil.

“As atividades voltadas ao Natal já são tradicionais no calendário da Unimed e participar desta importante ação social nos enche de orgulho. Brincar é uma das melhores formas de incentivo ao desenvolvimento infantil, com excelentes estímulos à criatividade e fortalecimento do sistema imunológico”, disse.

Confira mais eventos e agendas de final de ano aqui

Serviço:

Campanha “Brincar faz bem para a saúde”

Quando: até 17 de dezembro

Local: Tivoli Shopping (em frente ao Coco Bambu), FAM (Nicom) e Unimed Americana (Sede administrativa)

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP