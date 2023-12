‘Um Natal Mais Feliz’ de Nova Odessa traz shows especiais neste sábado e domingo

“Um Natal Mais Feliz” é o tema da programação natalina 2023, lançada na quarta-feira (06/12) pela Prefeitura de Nova Odessa. A festa mais aguardada do ano pelas pessoas de todas as idades é um sucesso, com bom público nas duas primeiras noites. A boa notícia é que os festejos continuam até o dia 21 deste mês, de quarta a domingo, sempre a partir das 19h.

A programação continua neste final de semana. Neste sábado (09/12), o palco recebe o Porto Dance, o pequeno Bruno Jackson (cover do astro Michael Jackson) e a Escola Cia Ventre Cigano. Já no domingo (10/12), fechando a primeira semana de atrações, a Praça Central terá o Espetáculo Felizes para Sempre, da Catavento, e em seguida o show sertanejo de Felipe Delafiori.

Além da iluminação decorativa especial toda em LED, a “Casa do Papai Noel” montada na Estação Ferroviária tem sido um grande atrativo. Já na concha acústica acontecem shows e apresentações especiais. Destaque ainda para a ampla praça de alimentação com 38 food trucks para todos os gostos e Feira do Artesanato, com variedade de produtos e artigos, atrás do palco.

E TEM MAIS!

A programação do “Um Natal Mais Feliz” 2023 de Nova Odessa inclui ainda um grande show do cantor Sâmi Rico na noite do dia 16/12, cantatas, apresentações das escolas da cidade e algumas “atrações surpresas”. A iluminação e decorações especiais vão permanecer instaladas na praça – e em outros pontos da cidade – até a virada do ano.

“A programação anual é a forma que o Município tem de proporcionar momentos de lazer e integração entre famílias e amigos nesta época maravilhosa do ano, além de incentivar os consumidores a comprarem no nosso Comércio, que tem todas as opções de presentes de Natal. Por isso, mesmo em um momento delicado nos repasses de recursos pelos governos do Estado e Federal, não poderíamos deixar de realizar o nosso Natal”, declarou recentemente o prefeito Cláudio Schooder (o Leitinho).

HORÁRIO ESPECIAL

A programação natalina 2023 da Prefeitura de Nova Odessa acompanha a abertura especial do Comércio (que funciona em horário estendido até o dia 24/12). Lembrando que visando incentivar os consumidores locais a ACINO (Associação Comercial e Industrial) promove a Campanha ‘Natal Premiado’.

Do dia 1º de dezembro a 18 de janeiro de 2024 comprando nos lojistas participantes da promoção, os consumidores concorrem a dez prêmios: batedeira, cafeteira elétrica, micro-ondas, fritadeira, 4 vale-compras no valor de R$ 250, patinete elétrico e scooter Honda Elite 0km.

A intenção, com o sorteio dos prêmios, é valorizar o Comércio local para manter empregos e gerar receitas para o Município. Os lojistas de todas as regiões da cidade já atendem em horário especial de segunda a sexta, das 9h às 22h. Nos sábados (09, 16 e 23/12) as lojas abrem das 9h às 18h. E nos domingos, (10 e 17) o horário será das 9h às 15h, e no domingo dia 24/12 (véspera de Natal) os consumidores serão atendidos das 9h às 17h.

