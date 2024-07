O prefeito de Americana Chico Sardelli (PL) e o azarão Engenheiro Pascote (União Brasil) farão convenção no mesmo dia e horário. Os dois grupos marcaram o encontro para consagrar os nomes dos candidatos a prefeito e vice no domingo, a partir das 10h da manhã.

Chico deve apresentar seu grupo de candidatos a vereador e vereadora (por volta de 150) e trazer a energia para a campanha, que vai ser curta.

O time de Pascote ainda busca consolidar um nome para a compor a chapa como nome a vice e deve ter o MDB na convenção.

Além de Chico e Pascote, Republicanos

No mesmo dia e horário também acontece a convenção do Republicanos, que tem como líder local o suplente de deputado estadual Ricardo Molina- hoje assessor especial do governador Tarcísio de Freitas.

O R10 vai apostar na força de TF e não apoiar nenhum dos candidatos a prefeito.

