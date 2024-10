O prefeito Chico Sardelli reuniu-se nesta quinta-feira (17) com o secretário executivo do Consórcio das Bacias PCJ, Francisco Lahoz, em busca de informações e soluções para o cenário de escassez de água enfrentado por toda a região. A recomendação dos técnicos é para que a população faça uso consciente da água.

No encontro, o prefeito apresentou a situação do abastecimento de Americana, que, apesar das dificuldades impostas pela ausência de chuvas e pela vazão baixa do Rio Piracicaba, está conseguindo captar água bruta – ainda que com baixa qualidade – e realizar o tratamento de maneira adequada, porém, mais lenta, o que tem causado intermitência no abastecimento de alguns bairros na última semana.

“Estamos monitorando de maneira constante a situação em Americana e estamos vendo que se trata de um problema real em toda a região, provocado por eventos climáticos extremos, por isso, é momento de união para buscarmos soluções conjuntas, sempre lembrando que a água é um bem finito e de uso coletivo”, afirmou o prefeito Chico.

“Nosso tratamento de água está mais lento, mas estamos conseguindo mandar água para todas as regiões, ainda que com algumas interrupções momentâneas. Reforçamos o trabalho de combate a vazamentos e perdas de água e estamos trabalhando com capacidade máxima na estação de tratamento de água”, afirmou o superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Marcos Morelli, que acompanhou a reunião.

Também estiveram no encontro o vice-prefeito Odir Demarchi e os secretários Fábio Renato Oliveira (Meio Ambiente), Vinícius Ghizini (Educação) e Leon Botão (Comunicação).

CENÁRIO CRÍTICO

A equipe técnica do Consórcio PCJ apresentou dados regionais que apontam para um cenário de “stress hídrico crônico”. As chuvas no mês de setembro foram 82% abaixo da média. Além disso, as vazões dos rios também estão abaixo da média histórica. A previsão para os próximos meses é que as chuvas ocorram também 50% abaixo da média.

“Estamos enfrentando uma terrível estiagem, intensificada pelas mudanças climáticas e eventos extremos. Toda a região das Bacias PCJ está enfrentando dificuldades de disponibilidade hídrica que só não estão piores devido às obras que foram realizadas após o aprendizado da crise de 2014/2015. A instabilidade do comportamento climático da região pode durar até o início de dezembro, quando espera-se o retorno das chuvas à média histórica.

A situação em Americana, assim como em toda a Bacia hidrográfica, inspira atenção, mas os investimentos realizados pelo DAE e pela Prefeitura possibilitam que a cidade ainda esteja numa situação um pouco melhor que em outras localidades que, inclusive, decretaram situação de emergência.

Nesse momento, é imprescindível a participação de todos, poder público e privado, e em especial da população, com o uso racional de água, para atravessarmos esse momento de instabilidade hídrica”, disse o secretário executivo do Consórcio PCJ, Francisco Lahoz.

O Sistema Cantareira, que destina água para a bacia, apresentou uma maior redução em seu volume útil total em comparação ao mês anterior, operando, ao término de setembro, com 50,9% de volume armazenado. Além disso, as altas temperaturas também têm feito o consumo de água aumentar.

